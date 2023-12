Zanimljiva prognoza poznatog Srbina uoči ždrijeba: ‘Dobit ćemo Hrvate, gorjet će Njemačka’

Zanimljivo je predviđanje uoči ždrijeba za Europsko prvenstvo u Njemačkoj dao Ljubinko Drulović, novi izbornik mlade srpske reprezentacije. Srpska se reprezentacija nalazi u četvrtoj jakosnoj skupini, a rivale će saznati nešto iza 18 sati na ždrijebu u Hamburgu.

“Javlja mi se nešto da bismo iz trećeg bubnja mogli dobiti susjede, Hrvatsku ili Sloveniju. Dobit ćemo neku balkansku reprezentaciju sigurno, uvjeren sam. S Hrvatima nismo dugo igrali, još od one utakmice kada smo ih remijem 2:2 u Zagrebu spriječili da odu na Europsko prvenstvo”, rekao je Drulović u razgovru za Republiku.

Nije na tome stao: “Sigurno bi bilo tenzija na terenu, pa i na tribinama jer obje zemlje imaju puno iseljenika u Njemačkoj, ali to je draž nogometa. Pravi nogometni ambijent, gorjela bi cijela Njemačka.”

🏆 UEFA EURO 2024 draw

⏰ 5pm UK time

It’s almost time to find out who will face eachother at UEFA Euro 2024 next summer ⚽️💥 pic.twitter.com/fL7bwBaOwr

