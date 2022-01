ZAMIJENIO SRBINA I RASTURIO U DEBIJU: Novi trener Cibone startao sa +64

Autor: G.I.Š.

Cibona se ove sezone još traži pod novim vodstvom kluba, a potez uprave kojim se nagovijestio novi kurs pod “Tornjem” je dolazak novog trenera na mjesto Srbina Vladimira Jovanovića, Slovenca Gašpera Okorna.

Gašper je svoj debi na klupi Cibone doživio u četvrt finalu Kupa Krešimira Ćosića, gdje su Vukovi pregazili Dubravu Furnir 124:60, i tako se plasirali u polufinale tog natjecanja.

Nakon visoke pobjede slovenski stručnjak naglasio je kako je ovo njegov početak rada s momčadi i kako očekuje napredak pošto su tek dva dana zajedno.

Privilegija i odgovornost

“Moram reći prvo da mi je svejedno s kojom razlikom smo pobijedili, samo me zanimalo kako će ekipa reagirati i funkcionirati. Radimo tek 2 dana zajedno i svi su tek izašli iz izolacije. Dosta još tu ima grešaka i prostora za napredak, ali se vidi da smo bili svježi i gladni košarke. Sve to kada se skupi donosi ovakav rezultat i apsolutno sam zadovoljan već plasmanom u polufinale”, izjavio je nakon utakmice Okorn.

Slovenski stručnjak je na službenom predstavljanju na konferenciji za novinare izjavio:

“Prije svega želim zahvaliti vodstvu KK Cibona na ovoj prilici, kao i svom prethodniku na tome što dolazim na klupu zaista dobro posložene ekipe koja ima glavu i rep. Moj glavni i jedini fokus je na ovoj sezoni koja je još u tijeku i koju želimo završiti na najbolji mogući način. Ova sezona je još živa i Cibona je još u igri za osvajanje hrvatskog Kupa i Prvenstva, a tu je i ABA liga koju trebamo snažno odigrati do kraja. Biti trener Cibone je iznimna privilegija, ali i velika odgovornost. Toga sam svjestan i s velikom motivacijom preuzimam potpunu odgovornost za ostatak sezone. Ono što mogu obećati je to da ćemo dati sve od sebe da postignemo zadane ciljeve. Klub je odabrao teži put, u kojem se oslanja na mlade igrače koje još treba razvijati, profilirati i davati im prilike, no siguran sam da će se to naposljetku pokazati kao ispravna odluka s dugoročnim pozitivnim efektom”, izjavio je novi trener Cibone.

Karijera novog trenera Cibone započinje već davne 1996. godine u Škofja Loki, a Okorn je osvojio višestruke naslove prvaka u prvoj ligi i kupu Slovenije te Mađarske.