ZAMALO OSTALI BEZ ŠEST MILIJUNA KUNA! Poznati klub jedva došao do svojih novaca

Poznati velikan turskog nogometa Fenerbahče uspio je dokazati kako transakcija koju je uplatio na jednu Autokuću iz nizozemske tamo sjela slučajno, zapravo krivom uplatom iz računovodstva.

Naime, 2019 godine Fener je od Empolija kupio Mihu Zajca koji je trebao biti plaćen u tri rate, ali zadnja rata od šest milijuna kuna nikada nije sjela Talijanima na račun.

Empoli je čekao zadnju u rujnu prošle godine koja nikada nije sjela te su o tome obavijestili Fenerbahče koji je ostao u čudu, pošto po njihovom računovodstvu Talijanima je sve bilo isplaćeno.

Uplatili Autokući

Kada su u Feneru malo pročešljali uplate došli su do zaključka kako je uplata bila proslijeđena jednoj nizozemskoj Autokući pogreškom, a kada su zatražili novac nazad Nizozemci su to odbili.

Kako piše Marca iz Autokuće je stigao odgovor kako oni ne znaju o čemu se radi, te kako neće vratiti novac. Naravno iz Fenerbahčea su odmah pokrenuli tužbu kako bi došli do 830.000 eura.

Sud je na kraju dosudio u korist Turaka, te će Nizozemci morati vratiti Feneru novac, koji će onda valjda biti uplaćen na račun Empolija.

Fenerbahçe paid €800K+ to the company thinking it was for Empoli (Miha Zajc transfer). The company said that members of the club visited them in the Netherlands to purchase oldtimers and excavators but did not have any evidence for these claims.









— Fener Int (@fenerint) September 26, 2021