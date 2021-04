ZAKLJUČAK JE TEŽAK: Hajduk je bio tek statist, sporedni glumac tek da popuni formu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teško je opisati, ili suviše lako, kad se jedan momčad obračuna s drugom kao da ne postoji. Upravo to se dogodilo u dvoboju Dinama i Hajduka, zagrebačka momčad obračuna se sa splitskom tako lako da možemo zaključiti kako nam je to bilo i dosadno za gledati.

Jasno je da Hajduk nema igračku kvalitetu oduprijeti se Dinamu, ali se i od autsajdera, što je u ovoj utakmici bio Hajduk, očekuje da pogine hrabro. Hajduk nije bio hrabar, Hajduk jednostavno nije postojao. Dinamo ga je sredio u nekoliko akcija. Još u prvom dijelu utakmice.

Dinamo je, istina bio silno motiviran, Osijek mu je u utrci za naslov prvaka za petama. No, Hajduk koji je dugo u kriznoj situaciji također je imao motiv, gdje ćeš nego protiv Dinama pokazati da nešto vrijediš. No, pitanje jest koliko ovaj današnji Hajduk vrijedi, njegova momčad protiv kud i kamo slabijih klubova gubi bodove. Tako je bilo i protiv Dinama, Hajduk je bio tek statist, glumac u predstavi tek da popuni formu i broj. I to je žalosno.

Činjenica koja ubija epitet derbija

Dinamo kad upisuje unaprijed bodove protiv Hajduka, to je činjenica koja ubija epitet – derbija. Dvoboji Dinama i Hajduka kroz povijest uvijek su bili neizvjesni, zanimljivi i dramatični, bez obzira na kojoj se poziciji koji klub nalazio. Sada to više nije slučaj i težak je zaključak kako smo izgubili jedan derbi hrvatskog nogometa.

Ovakav derbi nije zanimljiv čak ni pobjedniku.