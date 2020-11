ZAHUKTAVA SE RAT RIJEČIMA! Hrgović i Hunter otvoreno počeli prijetiti jedan drugom

Filip Hrgović i Michael Hunter počeli su prijetiti jedan drugome putem medija od zadnjeg meča koji je odradio naš teškaš protiv Bookera a danas je sve dobilo obrise najave sljedećeg boksačkog spektakla.

Naime naš Hrgović je putem Twittera poručio Hunteru kako će ga “uspavati”.

😳 @FilipHrgovic just sent this message to @MichaelHunterII …. pic.twitter.com/bd5ZmeiLL9

— iFL TV™ (@IFLTV) November 18, 2020