Zadužio je Jugoslaviju i gurnuo ju prema eliti: Stvarao je igrače, a Hrvati su ga voljeli

Autor: Andrija Kačić Karlin

U reprezentaciji Jugoslavije koja je 1984. godine osvojila brončanu medalju n Olimpijskim igrama u Los Angelesu od hrvatskih su nogometaša bili Borislav Cvetković, Stjepan Deverić, Nenad Gračan, Tomislav Ivković, Branko Miljuš i Ivan Pudar. Izbornik te reprezentacije bio je Ivan Toplak, bivši igrač Crvene zvezde rodom iz Beograda.

Tada je Jugoslavija u skupini svladala Kamerun (2:1), Kanadu (1:0) i Irak (4:2). U četvrtfinalu je pala Njemačka (5:2), u polufinalu je stigao remis 2:2 s Francuskom i poraz 2:4 nakon izvođenja 11-eraca, a u utakmici za treće mjesto Jugoslavija je svladala Italiju s 2:1.

Toplak je, dakle, rođen u Beogradu 21. rujna 1931. godine. Nogometnu karijeru započeo je u momčadi Branika iz Maribora, a zatim je nastavio u Olimpiji iz Ljubljane čiji je igrač bio od 1951. do 1954, godine.

Kao izbornik vodio Jugoslaviju

Nakon napuštanja Slovenije Ivan Toplak skrasio se u Beogradu gdje je nogometaš Crvene Zvezde od 1954. do 1961. godine. U tom razdoblju bio je dio momčadi Zvezde koja je osvojila četiri naslova prvaka Jugoslavije i dva Kupa.

Uz deset utakmica i 12 zgoditaka za mladu reprezentaciju Jugoslavije od 1955. do 1957. godine Ivan Toplak odigrao je i jednu utakmicu za A reprezentaciju. Kao nogometaš Crvene Zvezde igrao je 28. studenog 1956. u Londonu u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Indije u kojoj je Jugoslavija pobijedila 4:1.

Nakon završetka igračke karijere Ivan Toplak nastavlja kao trener gdje je stao kao nogometaš. Najprije je od 1964. do 1966. godine trener u Crvenoj Zvezdi gdje vodi mlađe uzraste, a potom odlazi u Sjedinjene američke države, Najprije je od 1967. do 1969. godine trener američke profesionalne momčadi California Cleepers, a potom od 1969. do 1971. profesor je na Sveučilištu u Stanfordu. Od 1974. do 1975. godine trenira momčad San Jose Earthquakes.









Najveći uspjeh

Nakon povratka u Jugoslaviju van Toplak profesionalni je trener u Nogometnom savezu Jugoslavije, a od 25. rujna 1976. do 8. svibnja 1977. bio je izbornik reprezentacije Jugoslavije. U tom razdoblju vodio je reprezentaciju osam puta.

Nakon što je odstupio s kormila A reprezentacije, nastavio je voditi reprezentacije Jugoslavije do 20 i 21 godine to od 1978. do 1980. godine. Vodio je Jugoslaviju na Olimpijskim igrama 1980. godine u Moskvi gdje je osvojeno četvrto mjesto, kao i na Mediteranskim igrama 1979. godine u Splitu gdje je Jugoslavija osvojila zlatnu medalju.

Svakako najveći uspjeh na klupi reprezentacija Jugoslavije Ivan Toplak je ostvario na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu, kada potpisuje brončanu medalju. On je u sastav za Igre pozvao ove igrače: Mirsad Baljić, Mehmed Baždarević, Vlado Čapljić, Borislav Cvetković, Stjepan Deverić, Milko Đurovski, Marko Elsner, Nenad Gračan, Tomislav Ivković, Srečko Katanec, Branko Miljuš, Mitar Mrkela, Jovica Nikolić, Ivan Pudar, Ljubomir Radanović, Admir Smajić i Dragan Stojković Piksi.









Zadužio je mnoge igrače

Tijekom 1986. godine, točnije od 30. travnja do 19. svibnja, Ivan Toplak zajedno sa Ivicom Osimom čini privremeni stručni štab reprezentacije Jugoslavije i u tom razdoblju tri puta vode A reprezentaciju. Posljednja reprezentacija koju je vodio u svojoj dugoj trenerskoj karijeri bila je reprezentacija Indonezije čiji je izbornik od 1991. do 1993. godine.

Ivan Toplak bio je trener koji je stvarao igrače. Imao je taj talent. Kad bi mladi perspektivni igrač došao pod njegovu „komandu“, znao je kako mu prići, kako iz njega izvući ono najbolje, ali i kako ga naučiti ono šte mu nedostaje.

Bio je to trener i izbornik koji je doslovce imao prijateljski, a može se reći i roditeljski pristup svakom igraču. Poglavito se to odnosilo u mlađim uzrastima gdje je radio, kako u klubovima tako i u reprezentacijama. Kako je jednom Toplak izjavio važno mu je bilo formirati čovjeka, a ukoliko igrač ima nogometnog znanja, ono mora neizbježno prije ili poslije izaći na površinu. Mnogi jugoslavenski nogometaši sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća za uspješne karijere između ostalih mnogo duguju Ivanu Toplaku.