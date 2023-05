ZADAR RASTUŽIO PREPUNE GRIPE! Prva utakmica dalmatinskog finala gostima

Hrvatsko košarkaško prvenstvo ušlo je u samo finale, a u njemu su se u utorak sastali Split i Zadar, a pobjedu su odnijeli gosti s prepunih Gripa rezultatom 74:85.

Dalmatinsko finale tako je već nakon prve utakmice donijelo prednost Zadranima, koji će već za dva dana na domaćem parketu tražiti novu pobjedu u finalnoj seriji.

Za Zadar je odlučujuću ulogu odigrao prošlogodišnji igrač Splita Karlo Žganec, koji je bio nezaustavljiv pod koševima te je skupio 12 skokova, 17 poena i četiri asistencije.

Zadar dominirao

Prvo četvrtinu bolje je otvorio Zadar, koji je otišao na 24:16, ali se u drugoj četvrtini Split vraća na krilima svoje trojice Amerikanaca i na poluvrijeme se odlazi s četiri poena prednosti za domaćine.

Treću četvrtinu Zadar je lovio prednost Splita, da bi se u odlučujućoj četvrtoj dogodio neobjašnjivi pad domaćina i gosti rade seriju od 15-0 i zaključavaju utakmicu.

🚨📅 A Croatia Premijer Liga final series between Zadar, Split is set to start tonight!

In a remake of the 2021 finals, let’s hope to watch some good basketball… and, hopefully, let the outcome be the same 😉💙⚓️🇭🇷🙏#igrajzadre#gradkošarke#kkzadar#premijerliga pic.twitter.com/KxPQImwXOq

— Matteo Cazzulani (@MatteoCazzulani) May 30, 2023