ZABRLJAO U BORBI ZA EUROPU PA ODMAH KAŽNJEN! Objavljena detaljna analiza kikseva, a izbio i drugi problem

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kako nam se bliži završni dio sezone u SuperSport HNL-u, odvija se napeta borba za mjesta koja vode u Europu u idućoj sezoni, a u toj borbi, proteklog vikenda ‘nadrapao’ je sudac Ante Čuljak koji je imao glavnu riječ u utakmici Istra 1961 – Osijek u Puli.

Nakon vikenda u kojem je njegovo suđenje bilo u fokusu, poslije subotnje utakmice u kojoj je Istra kod kuće slavila s 1:0, danas se doznalo da je Čuljak prebačen iz Elitne skupine hrvatskih sudaca u niži ‘rang’, službenog naziva Prva skupina.

U tom susretu je, podsjetimo, sve bilo produženo VAR intervencijama od kojih je jedna trajala gotovo 10 minuta zbog pregledavanja je li bilo penala nad Antom Ercegom ili je domaći adut Erceg simulirao prekršaj, što je bila Čuljkova odluka, uz žuti karton zbog tog pada.





S dugom VAR provjerom se, među ostalima, našalio pulski klub u svojoj objavi na društvenim mrežama, a problemi s VAR-om u Hrvatskoj bili su i tema naše analize nakon utakmice.

Intervencija VAR-a na koncu nije dovela do promjene odluke koja se dogodila u 61. minuti utakmice, no to nije bila jedina situacija kojom se bavila Komisija nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza u svojoj analizi spornih situacija iz Pule.

Važni dio analize bio je i gol Ante Ercega u 57. minuti, što se pokazalo odlučujućim za domaću pobjedu, a prije toga, kako govori izvještaj Komisije nogometnih sudaca HNS-a, trebao je biti dosuđen prekršaj u Osijekovu korist.

Evo kako izgleda analiza sudačke komisije u cijelosti:

“Sudac: Ante Čuljak. Pomoćni suci: Ivan Mihalj i Vedran Đurak. VAR sudac: Ante Čulina.









37. minuta: Reakcija igrača Istre 1961 s brojem 50, koji očito protestira i gestikulira protiv odluke suca, u pravilima nogometne igre smatra se nesportskim ponašanjem koje jasno diskreditira autoritet suca. Sudac je propustio izdati ‘obaveznu’ opomenu. KNS HNS-a podsjeća suce na smjernice s posljednjeg seminara sudaca i konzistentnost u sankcioniranju ovakvih gesti igrača ili službenih osoba koje negativno utječu na autoritet sudaca i ukupnu sliku utakmice.

57. minuta: Incident u kojem igrač Istre 1961 prije postignutog pogotka ramenom u prsa odguruje suparnika, KNS-HNS-a razmatra kao prekršaj. Analiza incidenta determinira namjeru napadača koji je prvotno prekršajem onemogućio braniča, a nakon toga se fokusirao na loptu. U razmatranom izazovu ispravna odluka, odnosno ispravna interpretacija, očekuje se od suca utakmice u terenu za igru.

61. minuta: Sudac utakmice ispravno je procijenio incident unutar kaznenog prostora Osijeka i opomenuo igrača Istre 1961 zbog pokušaja iznude kaznenog udarca. Intervencija VAR suca u razmatranom incidentu je neopravdana i neutemeljena.









78. minuta: Incident u kojem igrač Osijeka s brojem 13 bez mogućnosti igre loptom otvorenim đonom udara suparnika, razmatranjima PNI-e, smatra se teškim oblikom nesportskog ponašanja kažnjivim isključenjem. U istom incidentu sudac je prethodno propustio dosuditi očiti prekršaj nad igračem Osijeka s brojem 13 i tako prevenirati njegovu ‘osvetničku0, ali neprihvatljivu reakciju. KNS HNS-a podsjeća suce na koncentraciju, striktnu i dosljednu interpretaciju tehničkih mjera u cilju sigurnog vođenja i kontrole utakmice.”

Bilo je jako napeto u Puli, ali ne samo ondje. U nastavku borbe za Europu, u dolazećem 23. kolu važnu utakmicu na Rujevici će u subotu igrati domaća Rijeka i koprivnički Slaven Belupo, a u gostujućim redovima došlo je do iznenađenja zbog odluke da će utakmicu suditi Igor Pajač, kojeg Koprivničani ne pamte po dobrom iz prošlog kola.

U Slaven Belupu bunili su se na nekoliko Pajačevih odluka u domaćem porazu od Šibenika, s 1:0 za goste proteklog petka. Nezadovoljni su bili i domaći navijači, zbog čega je sudac morao napustiti teren u Koprivnici praćen zaštitarima.

Slaven je Pajačevu novu utakmicu protiv njihove momčadi istaknuo u objavi na Facebooku, uz fotografiju na kojoj sudac daje žuti karton iskusnom napadaču Ivanu Krstanoviću u prošlotjednoj utakmici protiv Šibenika, dok Krstanović sve prati u čuđenju, raširenih ruku pred Pajačem.