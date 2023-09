Zaboravljena snimka Cro Copa i Cikatića: Mladi Mirko ušao u ring s legendom, borba završila neočekivano

Autor: Z.S.

Najbolji hrvatski MMA borac u povijesti Mirko Cro Cop Filipović prošao je kroz iznimno težak put tijekom svoje veličanstvene karijere. Još kao dječa trenirao je u garaži, koja je tzapravo bila i napola svinjac. No, bio je predan treniranju što je znalo potrajati do kasno u noć. Mladom Mirku ništa nije moglo stati na put i spriječiti ga da ostvari svoje snove. Pa ni to da zarpavo u počecima nije imao ni opremu. Tako je udarao u vreće koje mu je otac napravio od šatorskog krila.

A prva velika prilika došla mu je kao 21-godišnjaku kada je debitirao na K-1 Grand Prixu. Oduševio je svijet borilačkog sporta pobjedom nad Jeromeom Le Bannerom.

Teško vjerovati

“Uoči te borbe, imao sam samo dva meča, jedan u savate boksu i jedan sparing u boksu protiv državnog prvaka koji je bio visok dva metra. I danas mi je teško vjerovati da sam se usudio ući u ring protiv Le Bannera, pred 20.000 ljudi u Yokohama Areni. Kad sam ušao u dvoranu, osjećao sam se izgubljeno”, rekao je svojevremeno Mirko u jednom intervjuu.





Hoost ga pobijedio

Samo dva mjeseca kasnije, Filipović se našao u četvrtfinalu K-1 turnira. Protivnik mu je bio čuveni nizozemski borac Ernesto Hoost. Hoost je pobijedio, nakon što je izudarao udarce Filipovića po nogama. Ono što je pka posebno interesantno je to da je u Mirkovom kutu bio legendarni Branko Cikatić. Cikatić je bio njegov prvi trener i uzor, ali se se nakon nekog vrmena razišli. Cikatić je, inače, tri godine prije ove Mirkove borbe osvojio K-1 turnir pobjedom baš protiv Hoosta.

Na internetu smo sada naletjeli na snimku koja prikazuje trenutak kada je Cikatić davao savjete Filipoviću.

Mučan razlaz

Poznato je da je njihov razlaz često bio tema u borilačkim krugovima. O njoj je nakon smrti prvog pobjednika K-1 turnira nešto rekao Filipović.









“Žao mi je što je to tako završilo. To je bio sukob dvaju karaktera. Branko je bio pionir borilačkog sporta s ovih prostora. Bio je definitivno uzor ne samo meni, nego i svima nama s ovih prostora koji smo ušli u borilački sport. Mi smo se razišli još 1996. godine. Zašto i kako, o tome sad nema smisla pričati. Branko je, nažalost, prerano preminuo i neka počiva u miru. Što je bilo, bilo je. Moja je savjest tu čista. Bilo je tu svakakvih priča, ja sam šutio i nisam to komentirao dok je bio živ, a neću ni sada kad je mrtav.

To nema smisla. Bilo je puno priča oko mog odlaska u Japan. Odveo me 1996., imao sam dva nastupa – protiv Le Bannera i Hoosta. Kad smo se razišli, onda je bilo – ‘da se nikad ne bi borio, da nikad ne bi bilo od mene…’ To nije istina. Ja sam svoju karijeru napravio sam. Mnogi su mi pomogli, u tom trenutku mi je i Branko pomogao. Odveo me 1996., a nakon toga što je bilo, bilo je…”, rekao je Filipović gostujući u Podcast Inkubatoru.