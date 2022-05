ZABIO JE ZADNJI GOL U JUGOSLAVIJI ZA HAJDUK: ‘Ma čudi me što ovaj uopće još radi u Hrvatskoj, to nije normalno’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Što ću reći nego da mi je drago da je Hajduk osvojio Kup”, dočekao nas je čuveni igrač i Hajduka i Dinama, prava legenda, „vatreni„ sa svjetske smotre 1998. godine u Francuskoj – Ardian Kozniku. Baš se vratio iz Kuvajta, gdje je i u televizijskom prijenosu gledao dvoboj na Poljudu. On je tamo u kuvajtskom Al-Arabiji kao trener s drugim proslavljenim nekadašnjim Hajdukovim igračem i trenerom Antom Mišom.

„Znam kakva je to fešta bila, osjetio sam to u Splitu, to su bili moji nezaboravni dani. Ja sam u Hajduku imao prekrasne dane, samo da podsjetim, za Hajduk sam dao zadnji gol u Jugoslaviji protiv Proletera iz Zrenjanina i prvi u neovisnoj Hrvatskoj, protiv Istre„

Nastavlja nam Kozniku:





‘Povratak navijača me raduje’

”Prvenstvo nam je bilo dramatično, i nek’ je bilo takvo. Počelo se u nogomet ulagati, a i publika se počela vraćati. Dobro, Hajduk uvijek ima publiku, ali ne možemo reći kako se i Dinmova publika počela vraćati, baš su navijači Dinama dali impuls svom klubu kada mu je bilo najteže, pa i gusto. Povratak navijača na tribine jest najveća stvar koja se našem nogometu može dogoditi. Bez publike sve skupa to ne vrijedi„.

Pa je Kozniku prešo na konkretne zaključke…

„Hajduk je finale Kupa igrao pod imperativom i momčad je sjajno reagirala, nakon što je Rijeka povela. Znamo koliko je Hajduk novaca uložio u momčad, pa da se Kup nije osvojio sezona bi sigurno bila veliki promašaj. Ovako, sve je pokriveno. Navijači su sretni, a oni su najbitniji. I sada u upravi kluba mogu raditi na sljedećoj sezoni, primjerice ostaviti momčad na okupu i još je pojačati. Hajduku je ovo idealan zalet da se u sljedećoj sezoni postavi još autoritativnije i od prvog kola krene prema naslovu prvaka. Kad će ako neće sad? Nevjerojatno jest da Hajduk nije bio prvak 17 godina, kao i da je ovo prvi Kup nakon dugih devet godina. Meni kao Hajdukovcu koji je osvajao trofeje, a osvajao sam trofeje i s Dinamom, to nikako ne ide u glavu. Hajduk je takav klub da bi trofej morao osvajati barem svake druge sezone„.

Na koncu Kozniku će zaključiti:

„Osjeti se iskorak kvalitete u našoj Prvoj ligi. Mi gledamo tamo u tuđini naše utakmice. Nije tajna da je za nogomet bitan novac. Mi u našem prvenstvu, ti naši klubovi, proizvode igrači koji danas-sutra u Europi postaju marke. Zaradi se novac, samo ga se treba dobro uložiti. Dinamo je odličan primjer takvog poslovanja. Kad i ostali klubovi ulove taj korak sve će biti bolje, ma već i sada je. Pa, u našem prvenstvu igra nekoliko tako dobih igrača da se svi možemo čuditi što uopće još rade u Hrvatskoj, mislim tu na Livaju, Oršiča, ima ih još„…









Dakle, sljedeće sezone možemo očekivati nikad ambiciozniji Hajduk?

„Mislim da Hajduk ovu euforiju, zanos i kvalitetu sada mora iskoristiti. Opet, i Dinamo je svjestan nabujalog Hajduka, ali i Osijek i Rijeka. Ova zadnja dva kluba su pod privatnim kapitalom, a privatni kapital ne voli sporedne uloge. Biti će opet gusto, ulagati će se… I prodavati. Pa će biti po onoj narodnoj – ‘Kako si tržio tako ćeš i proći’”. To je neminovna istina.