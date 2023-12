Zabio je golčinu života za Hrvatsku, a onda je stavio potpis koji ga je uništio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prije godinu dana Marko Livaja odložio je loptu na stranu, a Mislav Oršić je “oršićevski pogodio” drugu stativu i lopta se odbila u gol za 2:1 Hrvatske protiv Maroka u Katru za drugu hrvatsku svjetsku broncu. Bio je to gol i jedna vrsta “pljuske” Zlatku Daliću koji je par dana ranije rekao da je Hrvatska osuđena samo na napadače iz HNL-a i da ne trebamo imati nerealna očekivanja.

Ti napadači iz HNL-a autori su dva najvažnija gola na turniru. Oršić je probio po desnoj strani brazilskog napada i dao loptu Petkoviću, a ostalo je povijest. Protiv Maroka Livaja je upravo asistirao Oršiću za osvajanje medalje. Samo dva tjedna poslije toga Oršić više nije bio dio HNL-a.

Heroj Dinamovih navijača odlučio se za iskorak u karijeri. Dinamo je ostavio na sigurnoj bodovnoj razlici i tako mirne duše krenuo put Southamptona. Nažalost, napravio je najveću grešku karijere. Nitko to nije mogao očekivati jer “sveci” su bili predzadnja momčad lige i pod hitno im je trebao netko poput Oršića da ih digne na razinu više.

Užasna ozljeda

Imali su povjerenja u njega jer mu je dodijeljena druga najveća plaća. Klub je odmah dobio novi broj navijača jer Dinamovci su svi navijali za njih zbog Oršića. Ali, ništa. Nije išlo. Zašto? Tko će ga znati, ali Oršić je od velikog pojačanja ispao veliki promašaj iako nikad nije ni dobio pravu priliku i više je bio na tribini nego na klupi ili terenu.

Trajao je taj očaj dugih šest mjeseci i nitko nije znao što će biti. U međuvremenu “sveci” su ispali iz lige, a Oršić je svoj spas našao kod Nenada Bjelice u Trabzonsporu. Bar je i on sam tako mislio. Prije dolaska u Tursku Oršić se htio vratiti u Dinamo i to za znatno manju plaću, ali uprava Dinama smatrala je da to nema smisla.

Naviklu su tim potezom bijes navijača jer Oršić strahovito puno znači navijačima Dinama, a to smo se mogli uvjeriti za vrijeme njegovog boravka u klubu. Crtani su mu grafiti, skandiralo mu se, ali i dizao transparent. Trabzon je iskoristio Dinamovu nesposobnost i u svoje redove doveo Oršića.

Pehovi su se samo nizali

On je nedavno rekao: “Dinamo je najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj i mislim da će na kraju biti prvak. Znalo je biti tako i prijašnjih godina, u sezoni 2021/22. također smo bili loši u prvom dijelu prvenstva, a potom smo osvojili naslov prvaka. Nema nikakve priče o tome. Opet, Dinamo je moj klub i nikad se ne zna što će biti u budućnosti.”









Dolaskom u Turskom nadao se promjeni i povratku među Vatrene jer za razliku od Nikole Vlašića kojem je Dalić formu vraćao kroz reprezentaciju Oršić je vrlo brzo izletio iz iste. Nažalost, uskoro je doživio puno veći problem.

Oršiću su pukli ligamenti i bilo je jasno da je to teška ozljeda. Sve se dogodilo za vrijeme priprema u Trabzonsporu tako da su Oršiću ligamenti pukli netom prije početka sezone odnosno nije ni debitirao, a propustit će cijelu sezonu. Veliki peh nakon svega što mu se dogodilo u 2023.

“Ozljeda je teška i oporavak je dug, ali sve ide odlično. Počeo sam lagano trenirati i na terenu, sad mi je puno lakše to podnijeti jer imam osjećaj da sam se vratio nogometu i lopti. Teško mi je gledati nogomet jer zapitam se gdje sam ja, a gdje su drugi.” rekao je Oršić koji je već počeo raditi s loptom.









Naravno, da bi ga svaki Dinamovac htio vidjeti u redovima Dinama, ali treba biti realan Oršić nije takav čovjek da okrene leđa turskom klubu koji su mu vjerovali za vrijeme teške ozljede. Važno je za njega da se vrati u 2024. On je igrač koji treba Hrvatskoj i već je dokazao koliko može biti dobar. Sjetiti se samo Maroka…