Za sve je ‘kriv’ Hrvat: Evo tko je ozlijedio Furyja i namjestio potencijalnu borbu života za Hrgovića

Tyson Fury odgodio je spektakularnu borbu protiv Oleksandera Usyka koja se trebala održati 17. veljače. Ta vijest glasno je odjeknula u sportskom svijetu, tako i u Hrvatskoj jer se postavlja pitanje hoće li priliku za spektakularni meč dobiti Filip Hrgović.

Fury je na jednom od posljednjih treninga tijekom sparinga dobio duboku posjekotinu iznad oka, a čini se da mu je istu nanio Hrvat. Na društvenim mrežama osvanula je snimka na kojoj se vidi kako Fury u jednoj izmjeni dobiva neugodan udarac i potom odlazi prema svom kutu mašući glavom.

A sparing partner bio mu je hrvatski teškaš Agron Smakići, piše Fight Site. Ovaj 33-godišnji Zagrepčanin sparirao je Furyju u sklopu priprema za meč s Usykom jer je boksačkim profilom savršeno odgovarao Britancu da se spremi za meč s Ukrajincem, ali ovakav rasplet nitko nije očekivao.

Footage of the punch that allegedly cut Tyson Fury in training pic.twitter.com/sgjuBqCFab

Iz Usykovog tima nakon otkazivanja Furyja dolaze informacije da se želi boriti u spomenutom terminu, pa se tako pojavila i informacija da bi mu suparnik mogao biti prvi izazivač prema IBF-u Hrgović.

Navodno je već uspostavljen kontakt između Usykovog i Hrgovićevog tima, a ima li u tome istine i hoće li doći do dogovora, pokazat će nadolazeći dani. Kako bilo, Hrgoviću bi potencijalni meč s Usykom bila prilika života.

Ono što se nameće kao problem u cijeloj priči je točan termin borbe jer bi se ona trebala održati za 15 dana. Usyk je bio u punom trenažnom programu, dok Hrgović nije imao predviđen meč u spomenutom terminu. Ipak, on sam je otklonio bilo kakve sumnje jel bi bio spreman za meč s Usykom. “Sada kada se Fury ozlijedio, spreman sam uskočiti i boriti se s Usykom. Usyk, idemo, duguješ mi priliku. Vrijeme je da se suočiš sa mnom”, izjavio je Hrgović za ESPN, prenosi novinar Mike Coppinger.

Filip Hrgovic tells ESPN he wants to fight Oleksandr Usyk for his heavyweight titles on Feb. 17 following Tyson Fury’s injury.

“Now that Fury has gotten injured, I’m ready to step in and fight Usyk. Let’s go Usyk, you owe me my mandatory shot. It’s time to finally face me.”

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 2, 2024