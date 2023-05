ZA ORŠIĆA JE SVE OVO ZAVRŠILO BOLNO PORAZNO! Ali najgore tek može doći, jer oni tamo su baš majstori uništavanja!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mislav Oršić tema je tjedna, a čovjek jadan uopće ne igra. Njegov nedavni transfer iz Dinama u engleski Southampton po samog igrača pokazao se kao teško promašaj. Došao je u klub Premier lige koji će se boriti za opstanak, na kraju je i ispao. A Mislav Oršić jedva da je skupio nekoliko minuta. Mislav Oršić u cijeloj priči je ispao teški gubitnik, jer nanovo mora oživljavati karijeru….

Prodan je iz Zagreba u Southampton za šest milijuna eura. Mnogi su smatrali da je Dinamo trebao dobiti veći kolač od transfera, ni činjenica jest da se u klubu išlo na ruku Oršiću, ponajviše zbog njegovih zasluga u europskoj renesansi Dinama, golovi Atalanti, Tottenhamu, Chelseaju i West Hamu navijače su raspametili.

Dokopao se pritom Orša i reprezentacije. Bio član „brončanih„ iz Katara. Sada, izvan natjecateljske forme, što je i normalno, izbornik Zlatko Dalić ne zove ga u nacionalnu vrstu.





Englezi plate i uništavaju

Mnogi se čude Southamptonu da se tako lako odriče dobrog igrača kojeg nisu baš ni jeftino platili. No, za one koji znaju, takve stvari su u Engleskoj normalna pojava. To što smo mi navikli da je Oršić nenadmašan samo je naš problem. K tome, kako se u klubu mijenjaju treneri, a svatko ima svoje simpatije, Oršića dok negdje sjedi na klupi postrance nitko nije ni primijetio.

I što sada? Southampton je ispao u drugi razred europskog nogometa. Promijenio je nekoliko trenera dok je Oršić čekao svoju priliku. Pa, zar nije Southamptonu u interesu da ”oživi” Oršića, pritom si olakša financije kada je on u pitanju.

Spominju se dvije opcije. I sam trener Dinama Igor Bišćan koji inače zapomaže zbog kratkog kadra igrača za prvu momčad veli ”da bi mu Oršić došao sjajno uoći europskih ispita„.

Ipak, stoji pitanje kako izvesti taj kompliciran prijelaz. Ako bi Southampton dao Oršića Dinamu na posudbu onda bi Dinamo morao isplaćivati tranše od Southamptonovog ugovora. A Dinamo ga je upravo prodavao zbog novca, zarade. I proigra li Oršić u Dinamu, on će biti spašen, ali profit će uzeti Southampton a ne Dinamo. Znano da se pregovara o nekim drugim modalitetima, ali Englezi su tvrdi u pregovorima. Uostalom, ako što znaju – Englezi znaju trgovati.

S druge strane, postoji još jedna opcija za Oršića. Nenad Bjelica koji je nedavno preuzeo Trabzonspor želi dovesti Mislava Oršića u momčad, objavio je niz turskih medija. Novinari tvrde kako je Southampton dao dopuštenje predsjedniku Trabzonspora Ertugrulu Doganu za početak pregovora s hrvatskim reprezentativcem i njegovim predstavnicima.

No, budite sigurni da Englezi, kolikogod nisu promovirali Oršića – žele na njemu pošto-poto zaraditi. Oršić je upravo pod Nenadom Bjelicom po svom dolasku u Dinamu procvjetao i nema sumnje da bi to bila odlična zgoda za Oršićev naglašeni, kvalitatetni povratak.









Opet, Southampton sigurno želi i povratak u Premier ligu, Možda mu Oršić konačno i zatreba. Makar je sve skupa ta priča Oršića sa Southampton završila porazno. Oršić je ispao iz forme, iz reprezentacije, počelo se sumnjati u njegovu vrijednost, a opet odlazak u Englesku bila je njegova velika želja.

No, neka pusti sada želje, Oršiću su potrebni nastupi, redovito igranje. On nije mlad igrač i nema vremena za čekanje. I tko bi ga mogao spasiti; Bišćan, Bjelica ili netko od Southamptonovih trenera? Takvog igrača baciti u drugu momčad dočim ti momčad posreće i ispada iz lige? Mnogo toga tu nije logično!