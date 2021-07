ZA NJIM JE OSTALA VELIKA PRAZNINA: Legendarni Sarač danas bi napunio 60. godina

Pokojni Zlatko Saračević 5. srpnja 2021. napunio bi okruglih 60 godina. Saračevića je izdalo srce nakon utakmice njegove Podravke i koji nas 21. veljače ove godine ostavio je veliku prazninu kod ljubitelja sporta, naravno ponajviše rukometa.

Sarač je bio duhovit lik, uvijek spreman našaliti se na vlastiti račun, a uvijek je bio tu za raju. Tako se jednom prisjetio kako je išao gledati Borac iz Banja Luke, dok je još igrao rukomet za istoimeni klub u tom gradu.

“Nogomet nas je prestigao kada je Borac ušao u Prvu jugoslavensku ligu. Mi rukometaši imali smo stalnu ulaznicu na zapadnu tribinu. No umjesto da kao gospodin gledam Hajduk, Dinamo, Crvenu zvezdu ili Partizan, ja sam radije preskakao ogradu na istočnom dijelu i gledao stojećki, s rajom”.

Karijeru je Sarač nastavio u Medvešćaku, a zauvijek mu je ostao u sjećanju dolazak 1987. godine za vrijeme Univerzijade i tadašnji suigrač Nino Marković.

“I kaže on meni: ‘Da ti pokažem fotografije s finala kupa’. Gledam ja slike, a na svakoj drugoj je Nino kako me guši, štipa, drži…Nije ni čudo što smo izgubili”, prisjetio se Zlatko.

Velika karijera

Iako nije uspio osvojiti europski kup s nekom od svojih momčadi Saračević je bio izuzetno uspješan u reprezentacijama, prvo Jugoslavije, a potom i Hrvatske.

“Bio sam u reprezentaciji kada smo osvojili svjetsko zlato 1986. godine. Te 1986. godine od Hrvata smo u reprezentaciji bili samo Mirko Bašić i ja. To je bilo vrijeme jake Metaloplastike pa je prva postava Metaloplastike bila i prva postava reprezentacije”.

“Jasno, najviše pamtim Atlantu. Znam kako mi je na pripremama u Americi pokojni Velimir Kljaić rekao: ‘Sarač, daj napravi neku frku, previše je mirno.’ I ja drugi dan u prijateljskom susretu protiv Alžira iniciram tučnjavu”, prepričava anegdote legendarni Sarač.

Saračević je u Bordeauxu imao tretman i povlastice kao i nogometaši, a prisjetio je kada je zaplakao.

” Zvao me Zoran Gobac da pokušamo konačno srušiti Barcelonu. To bi se i dogodilo da se u tom finalu nisu ukazali austrijski suci koji su nas uništili. Prvi put sam nakon utakmice plakao kao malo dijete”.

Zlatko Saračević i njegova ljevica nadahnule su bezbrojne generacije rukometaša, a mi koji smo imali priliku gledati Sarača u akciji znamo kako je imao “hang time” dulji od Michaela Jordana.

