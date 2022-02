VUKOJEVIĆU, IMAO SI SREĆE ŠTO NISI PAO RUSIMA: Provokacija u Rusiji bila je neozbiljan potez, pa smo sretni što si doma…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ognjen Vukojević je još jučer stigao u Zagreb, otišao je iz Kijeva. S razlogom, dakako zbog svoje sigurnosti. Kao pomoćni trener ukrajinskog nogometnog diva, kijevskog Dinama Ognjen Vukojević je u toj zemlji znana javna osoba. Taj je status stekao još kao sjajan nogometaš tog kluba.

Njegovi prvi dojmovi po dolasku u Zagreb su bili.

„Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu„.

Njegov odlazak nije bio jednostavan.

„U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene…. To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti„.

U slučaju ulaska ruskih sng u Kijev Ognjenu Vukojeviću zacijelo ne bi bilo ugodno. Štoviše, bilo bi to veoma opasno po njega. Sjećate se slučaja proslave pobjede hrvatske nogometne reprezentacije nad Rusijom na svjetskoj smotri u toj zemlji 2018. godine.

U video snimci koju su pustili na društvene mreže Ognjen Vukojević kao član stručnog stožera izbornika Dalića i igrač Domagoj Vida malo su pretjerali…

„Slava Ukrajini! Ovo je pobjeda za Dinamo i Ukrajinu„! Povikali su njih dvojica iz svlačionice. Naravno, to je Rusima leglo jako loše i uvredljivo. S obzirom da FIFA inače zabranjuje korištenje bilo kakvih političkih pokliča, ovaj potez Vide i Vukojevića naišao je na veliko negodovanje pa je čak bilo upitno hoće li ‘Vatreni’ te 2018. nastaviti s igrom na Svjetskom prvenstvu.

Srećom, sve se dobro završilo, a Vukojević se sam povukao iz hrvatskog stožera, sve kako bi se smirile komplikacije oko tog slučaja. I sada samo zamislimo, kako bi se neki ruski vojnik ponio prema Ognjenu Vukojeviću znajući da je to „onaj tip sa snimke„?