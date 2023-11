Vučić opet diže tlak Hrvatima: Kompleksi Hrvatskom u jednom segmentu baš su izraženi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zapravo, teško je vjerovati koliko predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima slobodnog vremena! Je li riječ o dokolici, ili on jednostavno voli dizati tlak Hrvatima, ma tako je svejedno. Svako malo njegov istup dotakne se Hrvata kroz nogomet. Dakako, iz njegovih riječi pršti superiornost srpske strane. Konkretno, riječ je o nogometu.

Predsjednik jedne države koji se hvali da je sudjelovao u neredima na maksimirskom stadionu 1990. godine kao navijač Crvene zvezde, s ratnim zločincem Arkanom, već je imao sličnih izjava, pa smo si slobodni dopustiti zaključiti kako je već dosadan.





Nije prvi puta da čujemo kako hvali bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića. Koristeći ga kao metu za zaključak kako je danas “Crvena zvezda bolja od Dinama”.

Vučić opterećen Hrvatima

Fino je to uvio u celofan Aleksandar Vučić.

Naime, pričao je:

“Susreli smo se dvaput Mamić i ja, ali nikad nismo duže razgovarali, mislim da je on napravio uspješan Dinamo i jedva sam čekao da to vrijeme prođe. Sretan sam što je Zvezda sad nogometni regionalni lider i značajno ispred klubova iz Hrvatske”!

Fakat, kao da se u uredu predsjednika susjedne nam istočne države ni o čemu priča doli o nogometu. Pa tako Vučić ironično nastavlja:

“Kako bi završila utakmica Zvezde i Dinama? Nisam siguran da ćemo se susresti u godinama koje slijede jer će Zvezda igrati Ligu prvaka, ali ako ispadnemo u Europsku ligu… Doduše, oni ne igraju ni to, nego ovu ‘ligu bez briga’. Zvezda bi pobijedila u tom susretu. Partizan je izgubio u Tuđmanovo vrijeme, a Zvezda bi sad dobila. Svi bježe od te utakmice, ali ja ju baš želim i nadam se pobjedi naših”!

Istina jest, do jučer Dinamo je apsolutno bio broj jedan takozvane “regije”. Godine uspješnih nastupa u skupinama europskih natjecanja donijeli su Dinamu i bodove, novce, ugled, reklamu. Prodaja igrača po visokim cijenama je modernizirana, Dinamo kada proda igrača onda je to ples milijuna. Crvena zvezda u tom poslovnom smislu još nije dosegla tu razinu. Ajde, barem nešto…









No, činjenica jest, samo to je glupo slušati od predsjednika jedne države, da je beogradski klub napredovao u rezultatskom smislu, dočim je Dinamo s druge strane baš nazadovao. Pa je to razlog likovanja Aleksandra Vučića.

Nije Dinamo isključivi krivac što ga je Crvena zvezda preskočila u rangu natjecanja. Ima tu okolnosti i nesretnih i glupih. No, ako jedan klub igra Ligu prvaka, a drugi tek Konferencijsku ligu onda je tu razlike golema, očigledna. Crvena zvezda proživljava svoje najisplativije dane svoje novije povijesti, Dinamo se koprca nakon europskih neugodnih iznenađenja. S novom upravom pitajući se što i kako dalje.

Ne, ne sudimo da Dinamo ima bolju momčad od Crvene zvezde. Možda bi zagrebački modri i dobili beogradske crveno-bijele. No, to imaginarno i hipotetičko pitanje je posve irelevantno. Ne da je nebitno, već i stupidno. Ta, ne živimo u bivšoj državi. Činjenica jest da je beogradski klub u europskim natjecanjima ove sezone za dva koplja više od Dinama. I sigurno će i dvaput više zaraditi. A u tome i jest poanta?

Iako Dinamo još uvijek ima prednost u cijeni svojih igrača, lakše ih i skuplje prodaje, ne samo zaslugom dobrih partija nogometaša u Dinamovom dresu, već i u hrvatskom, reprezentativnom, Crvena zvezda uživa u plodovima cijelog srpskog nogometa.

Naime, Crvena zvezda je imala golemu pomoć barem jednog kluba u Srbiji, svog vječitog konkurenta Partizana, u skupljanju bodova za europski nacionalni koeficijent. Po kojem se kasnije izvršava ždrijeb i renking klubova. Dinamo, kao usamljeni hrvatski vitez bez minimalne pomoći Hajduka, Rijeke i Osijeka ostao je na vjetrometini, prepušten sam sebi. I mora se tući kroz ne lake kvalifikacije za europsko natjecanje.









Pomoć samo jednog kluba Crvenoj zvezdi je omogućio tu privilegiju. I ako ćemo situaciju početi promatrati od ovoga trenutka – Zvezda je u prednosti ispred Dinama. Iako nam je to teško priznati. Dinamo će se morati gadno potući kako bi sustigao Crvenu zvezdu. A za to mu treba pomoć ostalih naših klubova. Ali kako? Svi naši klubovi u europskim kvalifikacijama prolaze kao bosi po trnju.

I što reći o Vučićevim lamentacijama? Politika je puna apsurda i paradoksa, a još kada dolazi u paketu sa sportom onda dolazi do nemogućih kombinacija. Upravo nevjerojatnih i šokantnih. Sport, istina nikad nije bio pošteno odvojen od politike, pa smo svjesni fraze kako se „sport i politika ne smiju mješati”. No, političari vole živjeti od sporta i sportskih uspjeha, pa gdje bi se pokazivali i tvrdili da su za uspjehe i oni zaslužni. Aleksandar Vučić upravo to čini.

Nema tome tako davno, prije nešto manje od godinu dana, u svojevrsnom novogodišnjem obraćanju srpskom narodu Aleksandar Vučić isto se dotakao nogometa, Hrvata, ne skrivajući svoj natjecateljsko-politički duh. Jer, bližila se svjetska smotra u Kataru.

Vučić je uzdizao srpsku, a ponižavao hrvatsku reprezentaciju. Konkretno, Vučić se pozabavio nogometom, opisujući što očekuje od nastupa srpske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru…

Vučić stavlja pritisak na Piksija

Predsjednik Srbije kazao je tada da ne želi izborniku Draganu Stojkoviću i igračima stavljati teret na leđa, ali ima svoju želju – dolazak reprezentacije do polufinala. Nije bila želja, da nije bila možda zapovjed. Usput je rekao kako će na tom putu Srbija pobijediti Hrvatsku.

Znamo kako je završilo, Srbija je ispala u skupini, Hrvatska je osvojila brončanu medalju.

„Kada smo ujedinjeni, možemo biti prvi po stopi rasta, ali i u nogometu”, rekao je Vučić.

Jasna je pozadina priča, ta Hrvatska s kojom se stalno voli mjeriti Vučić u njegovom najnovijem istupu ozrcaljena je u Dinamu, a Srbija u Crvenoj zvezdi. To odmjeravanje snaga s Hrvatima, makar i putem nogometa, svojevrsna je Vučićeva opsesija.

Samo zaključujemo, kako nigdje ne vidimo što od svojih reprezentacija i koubova žele engleski kralj ili premijer, njemački predsjednik, francuski premijer? Ne pačaju se u to. O tome ne govori čak ni naš brbljavi predsjednik Zoran Milanović…