‘VUČIĆ ME PITAO DA POMAGNEM ZVEZDI’: Mamić progovorio o ponudama iz Srbije i odnosima s Bobanom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo tko može privući pozornosti na ovim prostorima kao što može Zdravko Mamić. Bivši ( ili sadašnji tko će ga više znati) čelnik Dinama svojim izjavama šokira javnost u Hrvatskoj i Srbiji, a kako živi u BiH sve to čini idealan krug.

Za portal Mozzart sport dotaknuo se raznih tema koje su zanimale cijele regiju. U Srbiji se najviše priča o njegovom prijateljstvu s Vučićem pa se dotaknuo Vučića i Crvene Zvezde:

“Konkretno u slučaju Zvezde sam dobro prognozirao što se treba napraviti i šta su kasnije Vučić, Terzić i Džajić napravili. Znate kakve je Zvezda imala dugove i da je to bila bezizlazna situacija. Dolaskom Vučića, ove uprave, Gazproma i ostalih se omogućilo da se ta uprava razmaše. Danas Srbija može imati dva kluba u Ligi prvaka. Što se tiče reprezentacije, Srbi nemaju lošije igrače od Hrvata” započeo je bjegunac od hrvatskog pravosuđa.





Promjena imena Dinama

Komentirao je i samog Vučića: “Pa dobro, nismo mi baš prijatelji. Sreli smo se u Mostaru gdje mi se obradovao kao bratu i gdje mi je kao ultras Delija čestitao na svim uspjesima Dinama. I zvao me da dođem u ’našu Zvezdu’. Meni je to bio kompliment. Drugi kontakt je bio kada me je tražio na telefon u Međugorju i rekao mi da je u restoranu u Beogradu i da će se potruditi da me ugosti u tom restoranu, a da će mi moji i njegovi prijatelji objasniti kako će doći do tog susreta. Tako da imam njegov otvoreni poziv da budem njegov gost u Beogradu.”

Nekadašnji sportski direktor Dinama dotaknuo se i Zvone Bobana: “Obične fukare i čistači ulica lažiraju povijest Dinama. Evo, Zvonimir Boban i ja nismo u dobrim odnosima. Boban da dođe sutra i da hoće da bude predsjednik Dinama, Zdravko Mamić će biti njegov najveći navijač i staviti mu crveni tepih od Međugorja do Zagreba. Jer je on kompetentan. Pitajte Bobana o Mamiću i javno će reći da me ne poznaje i da sam suspektna osoba. Privatno to neće reći.”

Za kraj je komentirao ime Dinamo: “Tuđman je ukinuo ime Dinamo, a imao je pravo na to! Nama je Dinamo nametnuto ime od komunističkih vlasti koje su ukinule tadašnji Građanski. To što su moja generacija i navijači živjeli s imenom Dinamo, to je ipak laž. Ali nam je to sraslo, mi znamo samo za Dinamo i njegove pjesme. I onda se djeci j..e što su komunisti promijenili ime. A vraćala su se imena ulica, trgova, oduzeta imovina… I potpuno je prirodno da se Dinamu vrati ime Građanski. “