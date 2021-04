VRUĆA TALIJANKA SE JAVILA NAKON PREKIDA: Evo kako se nosi sa srcem slomljenim zbog ljubomore

Autor: I.K.

Kako su ovog tjedna javili mediji u njezinoj Italiji, Diletta Leotta ponovno je sama. Atraktivna talijanska sportska novinarka i televizijska voditeljica više nije u vezi s turskim glumcem Canom Yamanom, a iako to nije potvrdila sama, Leotta je očito spremna okrenuti novu stranicu u životu.

To pokazuje njezina nova objava na Instagramu, gdje je prati 7,7 milijuna ljudi. Leotta je ondje objavila fotografiju na kojoj je na svojem radnom mjestu, na nogometnom travnjaku i s mikrofonom u rukama, a uz fotografiju je i poruka koja govori da je koncentracija tajni sastojak snage.

Turski glumac bio je ljubomoran

Po informacijama iz Italije, Leotta i turski glumac više nisu skupa. Njihovoj vezi navodno je presudila ljubomora koju je Can Yaman pokazivao zbog popularnosti talijanske sportske novinarke.

Ta ljubomora izazvala je slomljeno srce. No, možda je na to Leotta utjecala i sama s obzirom na to da je, kako se pisalo u njezinoj zemlji, na prosidbu svojeg dragog odgovorila s ‘još nije vrijeme’ nakon što ju je Can Yaman zaprosio s prstenom vrijednim čak 40 tisuća eura.