VRSALJKO PRED POTPISOM ZA VELIKANA: Stigao je na pregovore s gazdom, sjajna vijest za reprezentaciju

Šime Vrsaljko imao je dosta oscilacija zadnjih godina, nerijetko ne svojom krivnjom, jer je bio dosta puta “van stroja” zbog ozljeda.

A novu šansu za dokazivanje uoči Svjetskog prvenstva mogao bi dobiti u Grčkoj. Naime, putem društvenih mreža dijele se informacije da je poznati bek hrvatske reprezentacije pred potpisom za grčki Olympiacos.

Naime, tu su vijest danas objavili gotovo svi grčki i španjolski mediji. Hrvatski jajni desni bek je već u Ateni na pregovorima s gazdom velikana iz Pireja Vaggelisom Marinakisom.

Vrsaljko će u Pirej stići, ako se dogovore, kao slobodan igrač jer mu ugovor s Atleticom traje do prvog dana srpnja. Grčki mediji pišu da bi trebao potpisati ugovor na dvije godine.

Jedino što je nepoznato je iznos plaće i upravo je to tema pregovora. Šime je u Atleticu od 2016., koji je za njega platio Sassuolu 14 milijuna eura, no Cholo Simeone u njega nikad nije imao potpuno povjerenje.

U međuvremenu je Vrsaljko proveo sezonu 2018./2019. na posudbi u Interu. Ove sezone je nastupio u 29 utakmica u svim natjecanjima, zabio je jedan gol, a dva je namjestio.

U svakom slučaju ovo su sjajne vijesti za hrvatsku reprezentaciju, ako potpiše i bude imao zajamčenu minutažu, Hrvat bi se mogao vratiti i među Vatrene…

