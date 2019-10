(VIDEO) VRATIO SE STARIM NAVIKAMA: Conor McGregor napadnut u Rusiji

Autor: J.V.H.

Mali zločesti irski vilenjak ponovno jaše, u svome stilu grize, podmeće i napada, sve ne bi li napravio medijsku pompu na čijem bi valu došao do pozicije izazivača na UFC titulu koju je izgubio u dvoboju s Khabibom Nurmagomedovim.

Jedno se vrijeme primirio, tako se barem činilo, no očito je skupljao snagu za nove nalete. U nedavnim verbalnim eskapadama prvo je ustvrdio kako je baš on tvorac UFC-ovog pojasa: “Ja sam dizajnirao taj ‘baddest motherfucker’ pojas. Ja sam taj koji je to zapravo dizajnirao. Ja potpisujem dizajn pojasa koji su oni kreirali”, da bi odmah potom prozvao UFC za pokušaj miniranja svog povratka: “Smiješno je što sam ja taj koji se sada želi natjecati. Pokušao sam se vratiti 14. prosinca na taj popis borbi, no nije mi jasno koji je razlog i zašto me iz UFC-a zadržavaju. Ja im dajem datume, govorim im da bih se volio boriti na tom i tom eventu, čak smo i neke protivnike odredili, a oni to otežavaju radi meni nepoznatog razloga”.

U posljednjem nastavku svog stand up showa lud, luđi, najluđi, Conor se pojavio u ruskoj prijestolnici da bi izazvao Dagestanca Nurmagomedova na revanš. Umjesto Khabiba dobio je upite tamošnjih medija koje je zanimalo zašto je u svojim komentarima diskvalificirao čitav jedan narod kao manje vrijedan. Irac je odgovorio kako su prije meča u kojem je izgubio titulu Dagestanci prodavali uvredljive figurice s njegovim likom, na što je on morao odgovoriti. Netko iz publike se nije mirio odgovorom, pa je kako u opisu priloženog videa stoji, prema Ircu poletjela boca. Conor je izbjegao napad i hladnokrvno nastavio konferenciju za novinare, nakon čega je odradio i pokazni trening za medije.