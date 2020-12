VRATIO SE BABO SA STILOM! Nakon devet mjeseci pokazao koliko je nedostajao Jazzu

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović vratio se na parket nakon devet mjeseci izbivanja zbog ozljede.

Popularni Babo zaigrao je u pobjedi svojeg Utah Jazza nad Phoenix Sunsima u 119:105 u NBA predsezoni.

Nakon višemjesečnog izbivanja zbog operacije, Bogdanović je pokazao da se potpuno oporavio da je iskoristio minutažu na terenu.

Odigrao je 17 minuta za vrijeme kojih je zabio 11 koševa (4/10 za dva, 2/6 za tri) uz četiri skoka te jednu asistenciju i ukradenu loptu.

