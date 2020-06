VRATI PARE NEYMAR! Barcelona dobila spor protiv bivšeg igrača, evo koliko novca mora vratiti

Nekadašnja zvijezda Barcelone, a sadašnji nogometaš Paris Saint-Germaina, 28-godišnji Brazilac Neymar Jr., izgubio je u petak sudski spor u kojem je od bivšeg kluba tražio 43,6 milijunaeura na ime bonusa za produženje ugovora.

Ne samo da Neymaru ništa od traženog iznosa neće biti isplaćeno, nego će sudskom odlukom Brazilac morati Barceloni vratiti 6,7 milijuna eura. Neymar je produženje ugovora potpisao u listopadu 2016., da bi sljedeće ljeto preselio u Pariz uz rekordnu odštetu od 222 milijuna eura.

U priopćenju za medije Barcelona je izrazila zadovoljstvo presudom i najavila da će i dalje braniti svoje interese s obzirom na to da Neymar ima pravo žalbe na odluku. Zanimljivo je da je Barcelona prošlog ljeta intenzivno radila na Neymarovu povratku na Camp Nou, ali se taj transfer nije dogodio, jer se klubovi nisu uspjeli dogovoriti oko iznosa odštete i ostalih

uvjeta za dovršenje posla.

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020