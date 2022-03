‘VOZI UZ ČAŠU VISKIJA I IMA OŽILJKE OD METAKA’ Hrvat o sukobu: ‘Gađao sam ga, nije to smio napraviti’

Jedan od onih košarkaša koji su u svojoj karijeri prošli dosta klubova sredina svakako je i Rok Stipčević, a koji se ipak ustalio u zadnje dvije godine u susjedstvu, u redovima Krke gdje je očito zadovoljan.

Od Zadra do Krke, promijenilo se čak 12 klubova, a uz klupske boje, nosio je i dres reprezentacije taj 35-godišnjak, dakako bez nekog rezultata, kao što je to slučaj zadnjih desetljeća u Hrvatskoj.

No tema je njegov intervju koji je dao za Podcast Incubator, a gdje je iznio neke zanimljive detalje.

Puno ga je naučio

“Naslov 2008. godine sa Zadrom, to mi je jedno od najljepših osjećaja u karijeri. Kad vidiš to zadovoljstvo, tu sreću kod ljudi, koliko vole taj klub, žive za njega. Kolika je to tradicija. Tek onda vidiš kakvu si sreću donio zajednici”, otkrio je.

Tad je još bio mlad igrač, a na njegovoj poziciji konkurencija mu je bio Corey Brewer, Amerikanac koji je bio 51. pick NBA drafta iz 1998. godine.

“To je osoba koja me je puno naučila. Specifičan, malo drugačijeg kova, možemo reći da je vodio ležeran život”, otkrio je Rok.

Poslije je pojasnio.

“Sreo bih ga ujutro oko 9, 10 sati i on bi u u autu pored ručne držao čašu viskija. I tako se vozio kroz grad. Imao je ožiljke od metaka. Dosta svoj, ali i osoban lik”, dodao je Hrvat.

U početku nisu imali dobar odnos.

“Imao sam par problema, sukoba s njim. Nisam dozvoljavao da ide preko mene. On se tu par puta postavio kao stariji, fizički jači, dok ga nisam gađao loptom. I imali smo dosta loš odnos dok nas Aco Petrović nije počeo kombinirati na terenu. Igrali smo poslije jako dobro, rezultati su došli i postali smo jako dobri. I dan danas se čujemo”, otkrio je Rok.