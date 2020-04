VOLE GA SRBI I HRVATI: Za Đokovića nema dvojbe, vratio se samome sebi

Novak Đoković izaziva pažnju i kada govori o temama koje nisu vezane za tenis a posljednjih je dana neobično aktivan na Instagramu.

Najbolji tenisač svijeta u srijedu je razgovarao sa svojim prijateljem Chervinom Jafariehom. Razgovarala su o alternativnom načinu jačanja imuniteta uz pomoć zamjenskog lijeka, stilu života te o fizičkom i mentalnom stanju tijekom pandemije koronavirusa.

Đoković je konačno progovorio i o Nikoli Tesli, izumitelju kojem se podjednako dive Hrvati i Srbi, i kao inače, lome koplja oko pripadnosti ovog planetarnog genijalca.

“Jedna od osoba kojoj se divim je Nikola Tesla. On je razumio važnost uma, vraćanje samom sebi te znao je pronaći način kako biti u savršenoj harmoniji. To je njemu pomoglo prilikom izuma, ideja. Mi samo prolongiramo neizbježno, moramo se suočiti s najvećom potragom u životu. Moramo biti najbolja moguća verzija sebe”, rekao je Đoković.

Đoković ističe da ga je tenis mnogo naučio u životu te mu pomogao da napreduje u svakom smislu.

“Za mene je teniski teren arena gdje sve izlazi na površinu. Tisuću stvari me stavlja na kušnju i puno moram raditi kako bih došao do idealne verzije sebe. To me motivira i pokreće. Tenis je odlična platforma za napredak.”