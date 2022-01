VLASNICI OSIJEKA ŠOKIRALI DINAMO, RIJEKU I HAJDUK: Bjelici dali silne milijune da ojača momčad, na tržištu panika

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije u Osijeku ništa crno, iako je nedavno ostao bez jednog od svojih najboljih igrača, Petra Boćkaja. Što je zacijelo izazvalo i bijes navijača, ta otišao je taj izvrstan nogometaš u redove konkurenta u borbi za naslov prvaka. Zgražanje je bilo toliko veliko da su neki nezadovoljni navijači Osijeka željeli vratiti godišnje ulaznice…

Pritom im je trener Nenad Bjelica poručio:

„Tko to želi – želja že mu biti uslišana. Klub će vratiti novce nezadovoljnim navijačima. Odluka o prodaji Bočkaja bila je isključivo moja”, pojasnio je Nenad Bjelica.

Istina jest, Bočkaj je znao imati i sjajnih partija ali i velikih disciplinskih, prekršajnih iskakanja. Sjetimo se samo vožnje u pijanom stanju i sudara.

Kako bilo, taj događaj mogao je biti naznaka da se s Osijekom nešto događa, ne baš dobro. No, izgleda da nije tako. Iz Gradskog vrta gdje će Osijek stolovati još nekoliko mjeseci, jer uskoro će se završiti i novi stadion na Pampasu, sada stižu dobre vijesti. Za navijače će ti biti vijesti nade i optimizma. Očito je da Osijek kreće zaista u borbu za naslov prvaka.

Kako piše Glas Slavonije, u nastupajućem prijelaznom roku Osijek bi mogao kupovati najbolju „robu” na hrvatskom tržištu. Mađarski vlasnici su otvorili blagajnu i žele pojačati momčad, žele postavu koja će biti konkurentna u utrci za naslov. Tako se tvrdi da su mađarski vlasnici Osijeku odobrili budžet od čak četiri milijuna eura na polusezoni, što je za hrvatske prilike golem novac.

Usporedbe radi, to je gotovo ista svota koju je Osijek potrošio na prošla tri prijelazna roka zajedno. Za bolje opisivanje mađarskih ambicija možemo se poslužiti se može podatkom da je Osijek toliko platio dva svoja najveća ulazna transfera u povijesti – Ramona Miereza (2.5 milijuna eura) i Mirka Marića (1.5 milijuna eura).

Na koje igrače cilja Osijek? Sudeći prema svoti, samo na one vrhunske. Unatrag nekoliko mjeseci nekoliko igrača dovodilo se u vezu s Osijekom, između ostalih i Dinamovci Marko Tolić te Marin Leovac. No, najveća želja je Kristijan Lovrić iz Gorice Znamo da pregovori traju i da je Osijek voljan Lovrića platiti 2,5 milijuna eura. U Gorici traže više, no kako nema pravih inozemnih ponuda očito je da će o transferu Lovrića prema gradu na Dravi biti još riječi, mislimo tu na dugotrajne pregovore.









Ulazak ovako svježeg kapitala u Prvu hrvatsku nogometnu ligu zaista može donijeti tektonske poremećaje na našem nogometnom tržištu. S ovakvom svotom Osijek može ponuditi transfere najvećem dijelu dobrih igrača i iz Dinama, Hajduka i Rijeke, kamoli ne iz drugih klubova.