VLAŠIĆ O SUSRETU S ĐOKOVIĆEM! ‘Lijepo mu je sve rekla! Mora se uživati u predstavljanju svoje domovine!’

Autor: A.K.

„Olimpijske igre su vrh svjetskog sporta, san svakog sportaša i trenera i valja ih sačuvati pošto-poto”, govori nam Joško Vlašić. Otac i trener Blanke Vlašić, sjajne visašice, olimpijske i mlađeg Nikola također odličnog nogometaša.

Danas već potpuno smiren, jer zna da Blanke neće biti na Igrama u Tokyu koje uskoro počinju, no početkom godine nije bio takav. Kolikogod tada bio svjestan Blankinog zdravstvenog stanja, zacijelo mu nije bila laka odluka, donesena s Blankom, da se ne ide u Tokyo, zapravo da se prekine karijera naše vrhunske sportašice.

„Bili smo posve svjesni situacije. Blankino zdravstveno stanje nakon dugog oporavka je bilo puno bolje, petna kost je zacijelila, ali da kod Ahilove tetive još ima naznaka upala. Blanka je čak i trenira, ali procijenili smo da trenutno kontinuirani skokovi preko dva metra uopće nisu realnost i da ne želi rasprodavati ugled i skakati ispod dva metra. Rekao sam tada, sportaš dvaput umire, jednom biološki, jednom kada završi karijeru. Život je to, sport pripada mlađim dobnim uzrastima.”, kaže i nastavlja:

‘Nije bilo isto u vrijeme željezne zavjese!’

“Ona je počela živjeti s tim razmišljanjem, odluka je sazrijevala, I kad je sazrila nije doživjela veliki stres. Nego je doživjela olakšanje. Kao i cijela obitelj. Jer smo stalno imali ista pitanja na koje nismo mogli naći odgovore. Hoće li na Igre u Tokyju, kako ćemo napraviti pripreme. Sada je to sve iza nas. I još nešto. Sportaš nikad ne smije biti nesretan, kao ni njegov trener ili učitelj. Sport je stalno dokazivanje, usponi i padovi. Ponoviti ću, makar je to nova dimenzija, svjetska smotra je ipak svjetska smotra”.

Samo ponovimo, nakon što je dva puta bila juniorska svjetska prvakinja (2000, 2002), Blanka Vlašić se je i u seniorskoj konkurenciji popela na sam vrh. Bila je dvostruka svjetska prvakinja (2007, 2009), dva puta svjetska viceprvakinja (2011, 2015), europska prvakinja 2010. Sa olimpijskih igara ima dva odličja, srebro iz Pekinga 2008., te broncu iz Rio de Janeira 2016.

Ima drugi najbolji skok svih vremena (208 centimetara), što je samo centimetar manje od svjetskog rekorda Bugarke Stefke Kostadinove. Također, Blanka Vlašić ima u svojoj karijeri čak 165 skokova preko dva metara, i samo je Kostadinova bolja od nje, ona ima 197 skokova.

„Negdje je nedostajao centimetar za zlato, negdje za srebro, negdje uopće za medalju. No, Blanka je bila sjajna u kontinuitetu. Uvijek se sjajno spremila i uvijek je bila tu na vrhu, pri vrhu. Na to sam ponosan i kao trener i kao otac, i ona mora biti.

Uz prve Blankine Igre, one u Sydneyu 2000. godine Joška Vlašića vežu lijepe uspomene, makar su ti dani bili dramatični. Podsjetio se, podijelio s nama svoje tadašnje strahove i želje:









“To je trenutak kada sam imao zrelost u saznanjima, u spoznajama da je ona talentirana i da ću joj ja stvoriti uvjete koji će joj omogućiti napredak. Naravno da je to bio proces.

A koji je bio prijelomni trenutak kada ste znali da ona može puno, jako puno!

„Negdje baš prije Olimpijskih igara u Sydneyu, Blanka je bila kadetkinja, sa 17 godina. Olimpijska norma je bila 193 centimetra, a Blankin najveći skok je bio 180 centimetara. No, kada sam vidio kako radi ja sam tadašnjem izborniku Žaku Martineku rekao da pričeka sa sastavljenjem popisa za Igre. Bio sam uvjeren da će Blanka to skočiti, tih 193 centimetra. Ne znam je li mi Martinek vjerovao, ali da sam mu bio čudan – sigurno jesam. I ona je na mitingu Mladosti skočila 193 centimetra, dva dana prije zaključivanja liste. To je taj prijelomni trenutak, išla je u Sydney te 2000. godine”.

Nismo izdržali, pitali smo Joška Vlašića je li mu žao što Blanka nije oborila svjetski rekord. Rekord drži Stefka Kostadinova s 209 centimetra iz 1987. godine, u Rimu ga je postavila. Blanka Vlašić u Zagrebu 2009. je skočila centimetar manje, pokušavala je i oboriti rekord, malo je nedostajalo. Šteta… Joško nam priča:









O susretu Novaka i Blanke

“Ona je u Zagrebu te 2009. godine bila nadomak rekorda. Ona je tu visinu imala, nije uspjela možda zbog nekih detalja. Ali, da vam kažem, Blanka je rekorderka, svjetska, novog doba. Jer, uvjeti iz doba Stefke Kostadionove i svih ostalih skakačica u vis iz onoga doba nisu isti kao uvjeti u kojima je nastupala Blanka. Danas ja kao odgovoran čovjek ne mogu uprijeti prston na nekoga, to ne bi imalo ni smisla. Mogu ukazati na sustav. To je vrijeme željezne zavjese, znalo se kakva je to bitka, znalo se za korištenje nedozvoljenih sredstava, na korištenje dopinga. Nije tada bilo antidoping kontrole kao sada. Pa, Blanku je prije velikih natjecanja antidoping kontrola posjećivala svaki dan, morala je davati raspored treninga i odmora, sve u sekundu. Stalno je morala davati uzorke urina i krvi. Netko je iz tog davnog doba sigurno koristio doping, to je javna tajna, zato velim da su to bili posve drugi uvjeti. Blanka Vlašić je svjetska rekordera suvremenog doba.

Blanka se srela s Novakom Đokovićem koji tvrdi da mu je ona i pomogla da se odluči da nastupi na Olimpijskim igrama?

„Postupila je kao da je mene pitala. Lijepo mu je kazala da su Olimpijske igre vrh sporta, nema ničega većega i uzvišenijeg od nastupa na Olimpijskim igrama. Mora se uživati u predstavljanju i sebe i svoje domovine. Uvjeren sam da je to Novak znao, Blanka je samo potkrijepila njegovo mišljenje”.