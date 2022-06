VLAŠIĆ NAPUŠTA OTOK, A ŽELI GA I HAJDUK: Jedna druga opcija nije isključena, bivši izbornik rado bi ga u svojoj momčadi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Veliki problem, veliki upitnik, to je sve “slučaj Vlašić”. No to sve sve može promijeniti već iduće sezone, ako pronađe klub gdje će dobiti normalnu minutažu…

Gurao je moskovski CSKA, ali opet nema sreće na Otoku. U West Hamu, pišu tamošnji mediji, očekuju ovoga ljeta ponude za hrvatskog internacionalca, i njih bi svakako moglo biti, jer radi se o 24-godišnjaku koji u nizu klubova može biti pojačanje.

Evidentno je da bi to bilo sjajno rješenje za obje strane, a ono o čemu se najviše priča je posudba, uz mogućnost otkupa.





Nije išlo na Otoku

Iz Dalmacije čak dolaze vijesti da bi se Hajduk rado ubacio u tu priču, ali čini se da je to nemoguća misija iz financijskih razloga. Oni koji su potencijalno zainteresirani su svakako Torino našeg trenera Ivana Jurića, ali i Wolfsburg Nike Kovača.

Pa pisalo o tome da ga je Kovač htio dovesti u Monaco za 30 milijuna eura, no Vlašić je bio taj koji je izabrao – Otok.

No godinu dana kasnije situacija je puno drugačija. I vremena nema puno…