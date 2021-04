VLADAO U GODINAMA SLAVE CRO COPA: Najavljen povratak borilačke legende, nismo ga vidjeli dugo

Autor: I.K.

Fedor Emelianenko, veliki ruski borac kojem su danas 44 godine, mogao bi se vratiti u akciju u organizaciji Bellator. Fedor je posljednji put odradio službeni meč u mješovitim borilačkim vještinama pri kraju 2019., kada je na priredbi Bellator 237 tehničkim nokautom u prvoj rundi slavio protiv Quintona ‘Rampagea’ Jacksona. Stanka je trajala dugo, ali mogao bi joj doći kraj.

Kako prenosi FightSite, novu borbu 44-godišnjeg velikog Rusa najavljuje Scott Coker, prvi čovjek Bellatora. Coker je za borilačku stranicu MMA Junkie rekao da je Fedor spreman za početak treninga za novu borbu, a borit će se u terminu koji stiže narednih mjeseci.

Mogući protivnici za novi meč

Coker je istaknuo i potencijalne protivnike koji bi mogli ići na Fedora u toj najavljenoj borbi. Prvi čovjek Bellatora spomenuo je Alistaira Overeema i Juniora dos Santosa, no prvo treba postići dogovor s Fedorom nakon što se dozna kakve planove on ima.

Govoreći o terminu, Coker je najavio da bi se Fedor mogao boriti pri kraju ljeta ili na početku jeseni.

Fedorov niz nepobjedivosti trajao je dugo

Fedor je u profesionalnoj borilačkoj karijeri započetoj još 2000. bio osobito moćan u razdoblju kada je blistao i Mirko Filipović. Jednom su se i sreli, bilo je to u ljeto 2005. u organizaciji Pride, kada je Rus slavio jednoglasnom odlukom sudaca poslije tri runde.









U to vrijeme, Fedor je imao sjajni pobjednički niz koji je u ljeto 2010. zaustavio Fabricio Werdum, svjedobni Cro Copov sparing partner. Rusu je to bio tek drugi poraz u profesionalnoj karijeri, a poslije toga imao ih je još četiri. Sveukupni omjer pobjeda i poraza sada mu je 39-6, no ove godine mogla bi se dogoditi promjena.