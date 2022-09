VIKALI ‘SRBIJA, SRBIJA’ I NAPALI NAVIJAČE: Nevjerojatan incident sve je zatekao, nikome nije bilo svejedno…

Nevjerojatno, ali čini se da ne dolaze svi zbog nogometa na stadione. Da je to tako potvrdio je primjer iz Bukurešta gdje je utakmica prekinuta nakon svega 30 sekundi.

Naši susjedi, reprezentacija BIH, gostovala je u Rumunjskoj u okviru posljednjeg kola Lige nacija, a već u uvodnoj minuti dvoboja rumunjski navijači napali su oko 200 navijača BiH koji su bili na tribini iza jednoga gola.

Dakako, pozornost se preusmjerila na tribine, utakmica je morala stati jer su se rumunjski navijači bez nekih većih problema probili do tribine gdje su smješteni BH Fanaticosi.

Tampon-zona između dvije navijačke skupine nije izdržala, a navijači Rumunjske vikali su: “Srbija, Srbija!”, nakon čega su počele letjeti baklje i još kojekakva dostupna pirotehnička sredstva.

UEFA Nations League 🇪🇺

Romania vs Bosnia and Herzegovina 26/09/2022

Incidents at a beginning of the match after Romanians provoke away fans with chanting: “Serbia,Serbia”.

