‘VIDIO SAM GRAĐANSKI RAT U JUGOSLAVIJI’! Novak se otvorio: ‘Želim krstiti djecu na Kosovu!’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Novak Đoković polako diže formu za Roland Garros, spojio je nekoliko pobjeda u Rimu gdje su se organizatori borili i protiv dosta kišovitog vremena.

U pauzama između “kišnih obroka” dao je intervju za Corriere della Sera u kojem se bavio dosta politikom.

“Kao dijete rata, je da nitko ne pobjeđuje u ratu. Rat je najružnija stvar na svijetu, čovjekov najgori izum.”, rekao je i dodaje:





Đoković o ratu i Kosovu

“Vidio sam dva rata, građanski rat u Jugoslaviji i NATO bombardiranje. Vidio sam patnju svoje obitelji, siromaštvo svoje zemlje. Rat je nešto puno veće od nas, samo se molite Bogu da ga sutra prekine”, rekao je Đoković.

Govorio je i o svojoj bolnoj točki…

“Želim otići na Kosovo sa svojom ženom Jelenom i krstiti djecu tamo. Znam da je tema jako osjetljiva. Tamo još uvijek postoji konflikt, bez oružja trenutno, ali tenzije se osjećaju. Ne želim se baviti politikom, ali za svakog Srbina je Kosovo srce, centar naše kulture, našeg identiteta, tradicije i religije.”

Uvijek je zanimljiva i tema Australije…

“Nisam ‘antivakser’ i nikad nisam rekao da jesam. Ja sam za izbor, branim slobodu izbora, slobodu odlučivanja što ćete ubrizgati u svoje tijelo, a što ne. Jednom sam to objasnio BBC-ju po povratku iz Australije, ali su tada eliminirali mnoge moje rečenice. One koje im nisu bile zgodne. Tako da više nikada ne bih govorio o ovoj priči.”

Pričao je i o mjestu gdje su ga držali…









“Kakvo je to mjesto gdje su me držali? Zatvor. Nisam mogao otvoriti prozor. Ostao sam manje od sedam dana, ali sam zatekao tamo mlade ljude, ratne izbjeglice, koji su bili tamo jako dugo.”, rekao je i zaključuje:

“Moj slučaj je služio da ih rasvijetli, skoro svi su oslobođeni i to me tješi. Mladi Sirijac je tamo bio već devet godina. Sada je u SAD-u. Kada se vratim ovog ljeta, želim ga vidjeti na US Openu. Osjećam se povezano s njim.”