(VIDEO)’CIJELI ŽIVOT SAM SANJAO DA OBUČEM DINAMOV DRES’ Ademi se i službeno oprostio, javio se i Mateo Kovačić

Arijan Ademi oprostio se od Dinama velikim intrevjuem za službene stranice kluba. Ademiju su poruke poslali njegovi suigrači, ali i oni bivši: Mateo Kovačić, Mislav Oršić, Tin Jedvaj i Duje Čop.

Već sada bivši kapetan rekao je: “Kada je stigao poziv Dinama, to je bilo to. Cijeli život sam sanjao da obučem Dinamov dres na sebe. To je bio moj san. Hvala mojim trenerima u Šibeniku: Kaliniću i Karačiću. Oni su mi vjerovali i baš sam za Šibenik debitirao na Maksimiru protiv Dinama skrivio sam penal na Mandžukiću. Vikao sam “Nisam ga taknuo”, ali bio je čisti penal” rekao je kroz osmijeh Arijan Ademi.

“Sjećam se da sam jednom bio na tramvajskoj stanici i do mene je došao navijač i rekao mi da sad moram pokazati da sam zaslužio igrati za grb Dinama. To mi je ostalo posebno u glavi.”





Poruka suigrača

“Znam da je tebi najteže, ali vjeruj da nije ni nama iz svlačionice lako. Toliko toga si nam dao na terenu i van njega i za to ćemo ti biti vječno zahvalni. Ja najviše! Zgrabi te pare i vrati se natrag na kavu ovdje” rekao je Bruno Petković svom kapetanu kroz suze.

Dominik Livaković, Ademijev nasljednik je izjavio: “Niti jedan igrač nije veći od kluba, a na spomen Dinama svi su se sjetili tebe kao našeg kapetana. Bio se naš vođa i sretno ti i vrati se.”

Javio se i Mateo Kovačić: “Aki, brate moj! Drago mi je što sam mogo biti jedan mali dio tvoje velinčanstvene karijere u Dinamo i što te mogu nazvat svojim prijateljem. Znam kako voliš ovaj klub i koliko ti je stalo do njega i zato znam da ti neće bit lako napustit ga. Ti si korz svoju karijeru pokazao kako treba izgledati igrač Dinama i kako izgleda kapetan Dinama. Nadam se da se uskoro vidimo.

“Ovim putem bi se zahvalio i pozdravio sve navijače. Nikad neću zaboravit ono prošlo prvenstvo. Ponavljam, ovo nije zbogom samo doviđenja. I nadam se jednog dana se vratit kao trener Dinama i uzet europski trofej.”