(VIDEO)ACO PETROVIĆ SRUŠIO GRČKU: Brazil osigurao drugi krug Svjetskog prvenstva

Autor: Mario Lacković

Aco Petrović s Brazilom stigao je i do druge pobjede, pala je Grčka, koja je nakon prvih deset minuta imala plus četiri, a na odmoru i plus 10.



Povratak Brazila krenuo je serijom 8:0 u trećom četvrtini, koja je završila s njihovom prednošću 56:53. Imali su Brazilci 48 sekundi prije kraja plus pet (76:71), no onda je Rafa Luz napravio namjerni prekršaj te su Grci stigli do izjednačenja. Varejao je 14 sekundi prije kraja pogodio za 78:76, da bi četiri sekunde prije kraja Barbosa iskoristio samo jedno od dva bacanja za plus tri. Louzada je dvije sekunde prije kraja napravio prekršaj na Sloukasu koji pogađa samo prva dva od tri bacanja.

Varejao je zabio 22 poena, Sousa je dodao 15 za Brazil. Kod Grčke Printezis je ubacio 20, Calathes 16, Giannis 13.



Brazil je s dvije pobjede osigurao drugi krug, Grčka i Novi Zeland imaju pobjedu i poraz, a Crna Gora je izgubila obje utakmice.