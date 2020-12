(VIDEO) ZVIJEZDA IZAZIVALA KAOS: Zbog ovakvih neshvatljivih gluposti oštro kažnjena!

Velika zvijezda engleskog nogometa Jack Grealish kažnjen je oduzimanjem vozačke dozvole na devet mjeseci te će morati platiti 100.000 eura zbog izazivanja prometne nesreće i kršenja drugih prometnih propisa.

Kapetan Aston Ville (25) još u ožujku je šokirao javnost neshvatljivim ponašanjem, odnosno vozačkim vještinama nakon što se u mjestu Barnt Green u kojem živi sa svojim Ranger Roverom zaletio u nekoliko parkiranih automobila da bi se naposljetku zabio u zid.

Grealish je tad pobjegao s mjesta nesreće i izbjegao policiju, a govori se da je navodno bio u alkoholiziranom stanju. Incident na parkingu dogodio se kad je proglašen ‘lockdown’ čime je također prekršio odredbe Vlade o ograničenom kretanju.

No to mu nije bilo dovoljno pa je u listopadu napravio novi prekršaj prekoračivši brzinu jureći autoputom u blizini trening kampa Aston Ville.

Nestašni Englez priznao je krivnju za oba incidenta, a navedena novčana kazna neće mu toliko teško pasti s obzirom da zarađuje s obzirom da zarađuje 150.00 eura tjedno.

Iz Aston Ville su izrazili razočaranost njegovim ponašanjem, ali mogu sljedećih devet mjeseci biti mirni što Grealish neće moći sjesti za volan.

#BANNED | An international footballer who crashed into parked vehicles and mounted a pavement has been banned from driving today.

Jack Grealish had disobeyed lockdown rules to meet friends at the time.

Full story ➡️ https://t.co/flcMOxwc1A

Watch the video ⬇️ pic.twitter.com/Sn47CGg4IG

— West Midlands Police (@WMPolice) December 15, 2020