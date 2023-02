(VIDEO) ZLATAN ZAPLAKAO ZBOG BOLESNOG PRIJATELJA: Potresne scene u prijenosu, otkrio je užasnu vijest

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kad je Zlatan Ibrahimović u pitanju, spektakl je zajamčen. No ovoga puta pokazao je jednu svoju drugačiju stranu, ranjiviju. Ali i koliko je čovjek, koliko ne zaboravlja na stare dane, ali i osjeća – trenutak.

Dakle, prošloga je tjedna u svom stilu najavio povratak nogometu, nakon operacije koljena u svibnju prošle godine i devetomjesečne pauze. Iako ove sezone nije odigrao niti jednu utakmicu za Milan, a ni godine mu ne idu u prilog (41), hrabro je poručio da je i dalje ‘Bog nogometa‘ i ‘broj 1‘.

Naime, gostojući u jednom nizozemskom TV- showu, Ibrahimović se uživo putem video linka javio u emisiju i uključio u akciju podrške svom velikom prijatelju iz vremena igranja u Ajaxu – Thijsu Slegersu.





Prijatelj umire od raka

Riječ je o nizozemskom novinaru i glasnogovorniku PSV-a, koji se već duže vrijeme liječi od raka krvi. Nažalost, Slegers je prije nekoliko dana objavio kako je njegova bolest neizlječiva, unatoč svim terapijama kojima se podvrgnuo.

“Sjećam li se? Uvijek ću se sjećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Nizozemskoj, kada sam bio izgubljen, kad sam bio mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga tamo. Pojavio se taj novinar koji me je sam kontaktirao, i moram reći, u tom vremenu novinari nisu bili moji prijatelji. Ali on mi se odlučio sam javiti, napraviti taj prvi kontakt, našli smo se na ručku, i od tada postali jako dobri prijatelji.”, rekao je i dodaje:

“Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je jako puno pomogao, dao mi je uvid u to kakvo stvari funkciuomniraju u Nizozemskoj. i puno mi je pmogao u tom mom prvom koraku u karijeri. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam mu ostao zahvalan na svemu, i dalje smo u kontaktu, i mogu reći da je uvijek bio u mome srcu”, rekao je Ibrahimović pa se obratio izravno Siegersu:

“Thijs, jedino što želim reći sada je da te volim, moj prijatelju…”, rekao je potreseni Ibra i nije mogao zaustaviti suze, što je rasplakalo i njegovog prijatelja i izazvalo reakciju svih u studiju.

