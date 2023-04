(VIDEO) ŽESTOKO IŠAO NA BROZOVIĆA, HRVAT NIJE OSTAO DUŽAN! Pogledajte sukob usred treninga, suigrači ih razdvojili

Za razliku od ranijih, ova sezona milanskom Interu ne donosi puno veselja, a tenzije koje traju očito su ostavile trag. Trenutno tek peti na ljestvici Serie A, Inter se nada spasu sezone u Ligi prvaka u kojoj ga sutra čeka uzvratna utakmica četvrtfinala protiv Benfice, a prije tog susreta, bilo je napeto u jednoj situaciji na treningu u kojoj je sudjelovao Marcelo Brozović.

Na iskusnog Vatrenog je žestoko išao kamerunski golman Andre Onana, s uletom u kojem je Brozovića odgurnuo, a Hrvat nakon toga nije ostao dužan. Slijedila je bijesna reakcija i uskakanje suigrača kako sve ne bi dodatno eskaliralo.

U toj situaciji, tenzije su ponajprije smirili Danilo D’Ambrosio koji je prvi došao do Onane te Romelu Lukaku koji je skočio primiriti Brozovića. Ima trenera koji vole ovakvu žestinu dok se priprema na terenu, možda je i Simone Inzaghi među njima, no definitivno pomaže ako igrači sve uspiju riješiti među sobom prije nego sve eskalira – kao što je bio slučaj u ovoj situaciji.

O ambiente aqueceu no meiinho no treino do Inter, com Onana e Brozovic a precisarem de ser separados. pic.twitter.com/iAx4m1X4Wr

— B24 (@B24PT) April 18, 2023