(VIDEO) ZASTRAŠUJUĆ PAD SKIJAŠA IZ SUSJEDSTVA: Udario je glavom o tlo i 100 metara klizio po snijegu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jedan od najboljih slovenskih skijaša skakača u povijesti, Petar Prevc doživio je težak pad tijekom treninga na velikoj skakaonici na Svjetskom prvenstvu u Planici.

Prevc je u drugoj seriji odmah nakon skoka, izgubio kontrolu nad skijama, okrenuo se u zraku i na 70 m leđima snažno udario u donji dio skakaonice.

Medicinsko osoblje odmah je skočilo te su mu pružili prvu pomoć nakon čega je hitno helikopterom odvezen u bolnicu u Ljubljani, a vrlo brzo su se javili iz saveza.





Sve je uredu

“Srećom, pri padu je zadobio samo udarce od kojih je zadobio bolove i lakši potres mozga, no ostat će na promatranju”, objavio je Slovenski skijaški savez (SZS).

Njegov trener Robert Hrgota je rekao: “Vidjet ćemo što se dogodilo, ali na kraju krajeva, to ne mijenja činjenicu da je Peter teško pao i samo se nadam da će s njim sve biti u redu.”

“Kada se to dogodilo, upravo sam se vozio žičarom do vrha. Izgledalo je užasno. Bio sam blijed kao zid, to me jako zabrinulo” zaključio je kolega iz reprezentacije Anže Lanišek.

Prevc je osvojio 4 skakaonice 2016. te ima 4 olimpijske medalje. U Svjetskom kupu je slavio 23 puta.