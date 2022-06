(VIDEO) ZARAĐIVAO JE MILIJUNE, A SAD PROSI NA ULICI: Odao se boci, ali sve je iznenadio jedan drugi njegov potez

Poznata je ona brojka, sablasna statistika po kojoj čak 60 posto NBA igrača nakon karijere – bankrotira. Za nas obične smrtnike čini se nemogućim, ali na kraju brojni završe i na cesti.

A doslovno to dogodilo se Delonteu Westu, 38-godišnjaku koji je opet snimljen kako prosi na američkim ulicama. S komadom kartona snimljen je u Alexandriji i brojni fanovi su zgroženi.

Bivši suigrač LeBrona Jamesa zadnjih se godina bori, osim sa siromaštvom, i sa bipolarnim poremećajem, ali i sa zlouporabom supstancija. Navodno je problem s alkoholizmom u igri…

Na marigini je društva, iako je zarađivao milijune, no kako došlo, tako i otišlo, u njegovu slučaju.

Pokušao mu je pomoći i Mark Cuban, vlasnik Dallasa i nekadašnji Westov šef. Cuban ga je doslovno pronašao na ulici, smjestio u hotel te ga nagovorio da se prijavi u kliniku za liječenje ovisnosti na Floridi.

Isto tako West se trebao okušati u košarci u događaju Big 3 u kojem se nekadašnje NBA zvijezde natječu u igri 3 na 3.

Delonte West spotted back in the streets. 😞

Hope he’s able to get back on his feet. 🙏pic.twitter.com/UOhU2wKpVO

— NBA Retweet (@RTNBA) June 11, 2022