(VIDEO) ZADAR SE NAKLONIO SRPSKOJ LEGENDI! Trener Partizana dobio stojeće ovacije

Zadar je u ponedjeljak ugostio Partizan u ABA ligi, a ove godine crno-beli su pravi hit u Europi i igraju jednu prepoznatljivu košarku koja puni dvorane.

Velike zasluge u tome ima i jedan od najboljih košarkaških stručnjaka s ovih područja, Željko Obradović, koji je rado viđen gost i u Zadru.

Tako su gledatelji u dvorani ‘Krešimir Ćosić’ jako toplo dočekali srpskog stručnjaka kada je izašao na teren, a niti Obradović nije ostao ravnodušan.

A standing ovation in Zadar 👏@kkzadar fans give @PartizanBC head coach a warm welcome ahead of tonight's NLB Match of the Round! 🔥

Real recognize real 👌#ABALiga pic.twitter.com/PLU6CdjMaT

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 17, 2023