(VIDEO) WHITTAKER ISPUSTIO POJAS: Adesanya u velikom stilu postao novi prvak UFC-a!

Autor: J.V.H.

Krenuo je Whittaker od samog početka vrlo agresivno, znajući da mora skratiti distancu i borbu učiniti što “prljavijom”. Odmah se primijetilo kako je osmišljena kombinacija brzog ulaska, lijeve ruke u tijelo te snažnog desnog krošea, no Adesanya svaki puta taj pokušaj eskivira sjajnim kretanjem glave te još pokraj toga uspijeva pogoditi iz kontre. Ipak, pristup Whittakera doveo je do toga da zapravo pogađaju podjednaki broj udaraca, iako je on puno više pokušavao, dok je Adesanya odmjereno birao udarce od kojih je većina pronašla svog cilj. Vrlo izjednačena bila je prva runda do samog kraja iste, kad Whittaker neoprezno ulazi u seriju i prima direkt točno u bradu. Pao je Australac na pod, no dogodilo se to u doslovno posljednjoj sekundi pa nije bilo vremena za nešto više.

Drugu rundu gledamo još otvoreniju borbu, a stvorio se dojam kako Whittaker napokon počinje pogađati bolje udarce. Krenuo je puno više raditi nogama, no sve što je sjelo na Adesanyu kao da nije ostavljalo nikakvog efekta. S druge strane, dobio se dojam da Whittaker itekako osjeti kontre koje su završavale na njegovom sad već poprilično krvavom licu. Kad je napokon sjela jedna prava kombinacija i kad se činilo da je Adesanya napokon malo uzdrman, Whittaker kreće agresivnije, ali tu je borba zapravo završila. Kao da je samo čekao do tada najizraženiji pokušaj otvorene borbe od strane Whittakera, Adesanya je provukao kirurški preciznu desnu između Robertovih ruku. Odmjeren udarac zapravo je otvorio prostor za lijevi kroše koji sjeda savršeno. Whittaker je ozbiljno uzdrman, pokušava izaći iz otvorenog okršaja, no gubi kontrolu nad nogama i pada na leđa. Adesanya kreće prema njemu, na podu pogađa još nekoliko udaraca i tu je bilo gotovo. Israel Adesanya postao je novi UFC prvak srednje kategorije i vlasnik profesionalnog omjera 18-0. Na redu je Paulo Costa,

