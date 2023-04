(VIDEO) VJEROJATNO NAJBRUTALNIJI START IKAD! Ovo je za doživotnu zabranu igranja nogometa

Često smo svjedoci grubih nasrtaja igrača jednih na druge, a posljedice ponekada znaju rezultirati teškim ozljedama, koje su čak i završavale karijere.

Ipak ništa nas nije moglo pripremiti na video, vjerojatno do sada najgrubljeg starta kojeg smo ikada vidjeli na nogometnim terenima.

Snimka igrača koji nokautira protivnika postala je odmah viralna, a za pretopstaviti je kako se dogodila u nekoj afričkoj ligi.

Što je u glavi?

Brutalnom startu svjedočili su gledatelji pred malim ekranima i oni na stadionu, a ono što je za ne vjerovati je da je igrač u zelenom dresu nakon udarca u vrat suparnika još na podu nagazio na njegovu nogu punom kopačkom potpuno nonšalatno te još pokazao da je išao na loptu.

Kolika će kazna bit za ovaj prekršaj ne zna se, ali po nama to je za doživotnu zabranu igranja nogometa.

Can't beat the old scorpion kick to the head…. pic.twitter.com/lDMpcfeLZO

— Dirty Footballer 👊 (@DirtyFootbaIIer) December 14, 2021