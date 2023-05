(VIDEO) VELIKI SKANDAL U SUSJEDSTVU! Legenda Hajduka dobila šamar od trenera njihove filijale

Uzbudljive završnice prvenstava, često znaju biti toliko dramatična, da neki od sudionika izgube glavu i naprave neki potez, koji im možda i nije na ponos.

Tako je u zadnjem kolu prvenstva Slovenije, puknuo veliki skandal, kada je trener Radomlja, Oliver Bogatinov, nakon utakmice protiv Domžala, ošamario njihovog sportskog direktora Senijada Ibričića.

Kako se saznaje, poslije utakmice, u kojoj su Radomlje pobijedile golom juniora Hajduka na posudbi Filipa Čuića 1:0, došlo je prvo do naguravanja igraća pa do verbalnog sukoba između Bogatinova i Ibričića, da bi trener domaćih ošamario legendu Hajduka. Situaciju pogledajte OVDJE.

Nije reagirao

Srećom Senijad Ibričić nije reagirao na provokaciju Bogatinova, nego je nakon obostranog isključenja, nervozni dvojac nastavio razgovor, ali bez daljnjeg fizičkog kontakta.

Inače Radomlje se naziva još i Hajdukovom filijalom u Sloveniji, a tamo su na posudbi uz strijelca pobjedonosnog gola protiv Domžala Čuića, Mario Čuić i Madžid Šošić.

Senijad #Ibricic will play his last football match today. The 35-year-old has played 43 national team matches and is finishing his club career at NK Domzale. pic.twitter.com/zIYzrTLFqU

— BiHFootball (@BiHFootball) May 15, 2022