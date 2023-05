(VIDEO) VELIKI NEREDI U BUDIMPEŠTI! Vatrena uvertira pred finale Europa lige

U srijedu se od 21 sat igra veliko finale Europa lige, u kojem će se sresti Sevilla i Roma, čiju su navijači već u glavnom gradu Mađarske i uživaju u čarima Budimpešte.

No da im ne bude baš previše idilično pobrinuli su se navijači mađarskog Ferencvaroša i poljskog Śląsk Wrocława, koji su napali navijače Seville prije utakmice.

Još se ne zna je li bilo ozlijeđenih u ovoj tučnjavi, ali je nastradalo dosta inventara okolnih restorana gdje su se navijači sukobili. Scene iz Budimpešte pogledajte OVDJE.

Veliko osiguranje

Finalnu utakmicu Europa lige prati i veliko osiguranje, ali niti policija nije uspjela osigurati sva mjesta u gradu s navijačima.

31.05.2023, Sevilla🇪🇸 – Roma🇮🇹 in Budapest🇭🇺, Small groups of 7-8 from Slask Wroclaw around Sevilla fan zone https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/p88HyZQ5QS









— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2023