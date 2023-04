(VIDEO) VELIKI MEĐUNARODNI SKANDAL NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Uzeo zastavu ‘zakletog neprijatelja’ i zapalio je

Međunarodni skandal dogodio se za vrijeme ceremonije otvaranja Europskog prvenstva u dizanju utega u Armeniji. Naime, video incidenta pokazao je muškarca kako grabi zastavu Azerbajdžan i pali je.

Azerbajdžan je rekao da je njegovim sportašima postalo nemoguće sudjelovati na europskom prvenstvu i da su već napustili Armeniju, kako bi putovali kući preko Gruzije.

Olimpijski odbor Azerbajdžana je ovaj incident osudio kao “barbarski čin” i kao dokaz etničke mržnje i rasizma, rekavši da Armenija nije sposobna osigurati sigurnost sportaša i biti domaćin međunarodnih sportskih događaja.

Armenija je odbacila te kritike rekavši da je incident riješen brzo i bez ikakve opasnosti za natjecatelje na Europskom prvenstvu u dizanju utega.

Breaking: At the European Weightlifting Championship’s opening ceremony in #Yerevan, an individual possessing a VIP pass, seated alongside Armenian authorities, leapt onto the stage, set the Azerbaijani flag 🇦🇿 ablaze, and removed it from the venue. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/ORyDYlMHWO

— The Azeri Times (@AzeriTimes) April 14, 2023