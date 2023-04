(VIDEO) VELIKI INCIDENT POSLIJE UTAKMICE REALA! Poludio na riječi: ‘Sad plači, jer ti se dijete neće roditi’

Ovogodišnje prvenstvo izgleda kako je otišlo na stranu Barcelone, nakon što je sinoć Real izgubio usred Madrida od Villareala 2:3 i time otišao na 12 bodova minusa iza Barce, koja ima još i utakmicu više.

Sve je dobro počelo za Real, u vodstvo su došli autogolom Villareala, ali je rezultat poravnao Chukwuezea u 39. minuti

Vinicius je za Real zabio jedan od najljepših golova sezone u 48. minuti drugog poluvremena, da bi Villareal u 71. minuti sretno izjednačio na 2:2, preko Moralesa, a pobjedu žutoj podmornici donio je u 80. minuti Chukwuezea.

Samuel Chukwueze scored a brace inspire Villarreal to a 3-2 victory against Real Madrid at the Estadio Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/FEI32dtG21

Modrić je ušao u 72. minuti, ali niti on nije pomogao Realu iako je hrvatski maestro odigrao odlično i bio među najboljima u porazu Reala.

Težak incident

Poslije utakmice dogodio se ružan incident na parkiralištu za klupske autobuse, kada je po vijestima iz Španjolske, Fede Valverde udario je Alexa Baenu. Urugvajski veznjak Reala poslije utakmice je dočekao Baenu pored autobusa namijenjenog za nogometaše Villarreala i unio mu se u lice i kazao mu da ponovi ono što je rekao na terenu. Navodno je Baena u jednom trenutku ogleda 28. kola La Lige vrijeđao Valverdeovog sina, a njihov sukob traje od ranije.

🚨 Federico Valverde waited for Alex Baena in the car park after the Real Madrid-Villarreal game today and punched him in the face.

🗣️ Baena allegedly said to Valverde: "Cry now that your son is not going to be born." pic.twitter.com/ek29gqp3iW









— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 9, 2023