(VIDEO) VELIKA TRAGEDIJA, 10 MRTVIH U RELIJU! Netko je upao i pucao po vozačima, stravične scene

Nevjerojatna tragedija pogodila je Meksiko. Sudionike lokalne utrke napali su naoružani ljudi, a sve se odigralo nekih 100 kilometara od američko-meksičke granice…

Stravičan napad dogodio se negdje oko 14 sati. U grad San Vicente upala je naoružana banda i pucala po sudionicima lokalnog relija.

Nakon kaosa izbrojano je čak 10 mrtvih sudionika, a devet iz je ozlijeđeno. Sve se je to odigralo posljednjeg dana natjecanja.

Prema pisanju meksičkih medija, iza napada stoji lokalni narko-kartel. Iz sivog kombija izašlo je nekoliko naoružanih pripadnika bande, te su kod benzinske pumpe otvorili vatru prema sudionicima relija, a koji su se tamo okupili.

San Vicente MX Cartel hit 10 dead 9 wounded at an off-road rally called Cachanillazo -2 victims identified Alonso Arambula Piña El Trébol & José Eduardo Orozco Piña of the Arellano Félix Cartel reports speculate attack perpetrated by Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/bmBXAtcihg

— SubX.News (@SubxNews) May 22, 2023