(VIDEO) VELIKA NESREĆA NA POZNATOJ UTRCI: Vozač se preokrenuo pri brzini od 250 km/h

Stravična nesreća na poznatoj NASCAR utrci u Americi šokirala je svijet auto-moto sporta. Alex Bowman 30-godišnji vozač koji vozi Chevrolet za Hendrick Motorsports jurio je čak 250 km/h.

Pri toj brzini razbio je svoje vozilo i slomio kralježak. Zbog ozljede će morati četiri tjedna zaboraviti na išta osim odmora, a slupao se točno na svoj 30. rođendan.

Nesreća se dogodila kada ga je konkurent sa zadnje strane udario te se njegovo vozilo krenulo prevrtati i završio je izvan staze. U publici je nastao muk jer su mislili da se dogodilo ono najgore.

Medicinsko osoblje odmah je pohitalo ukazati mu pomoć, a nakon što je prevezen u bolnicu utvrđen je lom kralješka. Čeka ga pauza od mjesec dana.

Alex Bowman will miss 3 to 4 weeks following a sprint car accident. #NASCAR #RaceHub pic.twitter.com/JNbPlAJdK5

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 26, 2023