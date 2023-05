(VIDEO) VATRENI ‘SLOMIO KIČMU’ NIZOZEMCU! O ovom potezu svi pričaju

Liverpool i Tottenham jučer su odigrali jednu od utakmica za pamćenje na Anfieldu, a domaćini su nakon velike drame slavili 4:3, s tim da su dva gola postignuta u sudačkoj nadoknadi.

No krenimo redom, Liverpool je pregazio Perišića i društvo u prvih petnaest minuta, kada su Kloppove trupe otišle na 3:0 i već je dosta navijača Spursa počelo napuštati stadion.

Ipak ništa nas nije moglo pripremiti na ludnicu u drugom poluvremenu, a mora se reći kako je Tottenham promašio dosta svojih prilika na utakmici.

Ludo drugo poluvrijeme

Preokret Tottenhama započeo je Ivan Perišić, koji je u jednoj kontri poslao po mnogima najboljeg braniča svijeta Virgila Van Dijika po ćevape, da bi centrirao, a Kean zabio za 3:1.

Nah man Ivan Perisic folded Virgil Van Dijik like a piece of paper😭😭 Blud literally got murder on the pitch😭😭 pic.twitter.com/yH3Sqkr9SV

— Obed (@UTDObed) April 30, 2023