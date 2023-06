(VIDEO) VATRENI IH ODVEO U EUROPU NAKON ŠESNAEST GODINA! Dva gola u tri minute za veliko slavlje

Europske lige dolaze do svojeg samog kraja, a veliko veselje navijača Osasune osigura je s dva gola napadač Vatrenih Ante Budimir.

Naime, Osasuna je u nedjelju igrala zadnju ovosezonsku utakmicu LaLige protiv Girone, a Budimirov klub slavio je s 2:1 i time je osigurao izlazak u europski kup sljedeće sezone nakon 16 godina.

Tako je Budimir s dva gola, prvi je postigao u 52. minuti nakon jednog prizemnog ubacivanja, a drugi samo tri minute kasnije glavom, postao vrlo isplativa investicija za španjolski klub. Golove Budimira pogledajte OVDJE.

Ante je zamijenjen u 69. minuti, uz ovacije s tribina, a Budimir ove sezone je za Osasunu zabio osam golova u prvenstvu.

Dugo izbivanje

Zadnji put Osasuna je igrala u Europi u sezoni 2006./2007. godina, a tada je stigla do polufinala, u kojem je izgubila od Seville.

Osasuna može biti hako zadovoljna ovom sezono, igrali su u finalu Kupa kralja u kojem su izgubili od Real Madrida, a izborili su i nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

