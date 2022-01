(VIDEO) VASO ‘PSIHOPATA’ U ELEMENTU: ‘Kvrgoviću, pošto ne znam ništa o tebi, morat ću te guglat’

Autor: G.I.Š.

Jedan od zanimljivijih likova regionalne MMA scene sigurno je Vaso “Psihopata” Bakočević, koji je na svom YouTube kanalu prozvao nikog drugog nego najboljeg hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića.

Bakočević je tako u svom videu za 24 sata, podrobno analizirao Hrgu, te mu je tom prilikom i dao novi nadimak “Kvrgović”, a dotaknuo se i Babića, a video možete vidjeti OVDJE.

“Kvrgoviću, pošto ne znam ništa o tebi, morat ću te guglat’. Filip Hrgović, El Animal. Znači Filip životinja Hrgović. Samo brate, nisi rekao koja si životinja, ne ličiš mi na tigra ili na lava. Prije bih rekao na majmuna s ovim spojenim obrvama”, u svom stilu trash talka krenuo je Vaso.

Cigla u glavu

“Vidio sam ti nekoliko slika i intervjua, djeluješ mi onako napuhan lik, ali sve to može biti laž. I ja djelujem kao debil, a ustvari sam dobar lik. Sad sam malo istražio tko si, ozbiljan rezime. WBC International titula 2018., IBF International titula 2020., europska zlatna medalja 2015. godine i brončana olimpijska medalja. Brate, pa ti si “Bronze bomber”. 198 cm, 14 mečeva i 14 pobjeda, nisi ti Hrgoviću za baciti”, rekao je Vaso koji je visok 170 centimetara.

“Nisam ti ja boksač, ja se bavim malo ozbiljnijim stvarima, to je boks golim šakama. Ti moraš staviti bandaže pa navući one balone da bi se nabadao 12 rundi, ja se nabadam poput pravih muškaraca. Kao u spartansko doba. Ako se gdje sretnemo, a ja sam često gost u Zagrebu, možemo normalno popričati, a možemo se ponabadati. Samo ne zaboravi da si ti iz školske klupe otišao u dvoranu, a ja s ulice. Tako da se nemoj iznenaditi ako ti završi cigla u glavi”, rekao je Crnogorac, pa se dotakao i Babića:

” Iskreno, ja sam za tebe prvi put čuo kad sam vidio da te Babić proziva. Sad sam te malo istraživao, internet je čudo. Pronašao sam da govoriš za Babića kako je smiješan i kako bi to za tebe bila laka lova. Zašto onda ne odradiš to? Ja ti mogu dati savjet kao netko tko je dugo u profesionalnom sportu. Ako pronađeš meč koji može prodati karte, a taj će meč sigurno prodati gomilu ulaznica, kao što Babić kaže rasprodat ćete neki stadion, pođi i prebij ga, to će ti biti laka lova. No, ja znam da ti tako ne misliš. Vidiš da će ti Babić biti problem i ne želiš riskirati. Namazan si ti Fićo”, izjavio je Vaso “Psihopata”.