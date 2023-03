(VIDEO) VAHA NIJE MOGAO ZAUSTAVITI SUZE, MLADI ŽIVOT SE UGASIO: ‘Bio je silno kvalitetan čovjek, osmijeh na licu, dobrota u srcu…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je sjajnih trenutaka u trenerskoj karijeri Vahida Halilhodžića, uključujući razdoblje na klupi Dinama kada je u rujnu 2010. u Europskoj ligi na Maksimiru s 2:0 pao jaki Villarreal, no bilo je na tom putu i puno boli, ne samo zbog rezultata, već i zbog događaja u kojima se pokazuje koliko krhak može biti život.

Jedan takav događaj je slavnog trenera iz BiH jako pogodio za vrijeme njegove posljednje epizode na klupi nekog kluba u Francuskoj, dok je vodio Nantes, a iz tog perioda neće zaboraviti što se zbivalo na početku 2019., kada je tragično preminuo igrač koji je nedugo prije toga još zabijao u njegovoj momčadi.

Velika tuga pogodila je Nantes i mnoge druge nakon što je došla vijest o pogibiji tada 28-godišnjeg argentinskog napadača Emiliana Sale u padu malog aviona koji je iz Francuske išao prema Cardiffu, gdje je Argentinca čekao njegov novi klub, tamošnji Cardiff City. Trebao je po dolasku trenirati sa svojom novom momčadi i spremati se za debitantski nastup, ali tragedija je sve zaustavila.





Bol kakva se teško prihvaća

Bila je to bol kakvu je teško proći, velika tuga pogodila je sve koji su poznavali argentinskog nogometaša, u žalosti su ostali i navijači koji su pratili njegove nastupe i golove, a emocije je bez ustezanja pustio i Halilhodžić u utakmici iz siječnja 2019., Nantesovoj prvoj nakon što se dogodila tragedija. Igralo se na domaćem terenu protiv Saint Etiennea, legendarni Vaha nije mogao zaustaviti suze…

Nantes manager Vahid Halilhodzic incredibly emotional, fighting back tears, as Les Canaris play without Emiliano Sala for the 1st time. pic.twitter.com/GniEIUtwec — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2019

Nedugo nakon što je tužna vijest odjeknula i izazvala veliku bol, Halilhodžić je o tome govorio, ističući da je tragedija njegovog bivšeg igrača najteže što je prošao, a dio tog života bile su i ratne strahote, uključujući i boravak u bolnici nakon što je bio ranjen u Mostaru, o čemu smo pisali.

Govoreći o tragediji 28-godišnjeg argentinskog nogometaša s kojim je nedugo prije toga radio, Halilhodžić je u razgovoru za Jutarnji list opisao veliku bol.









“Iako je na trenutke lakše jer su našli avion, tragedija me i dalje proganja. Bio je ne samo dobar nogometaš, nego i silno kvalitetan čovjek, osmijeh na licu i neka dobrota u srcu…”, govorio je poznati trener za Jutarnji.

“Rijetki su, uostalom, koji se nakon transfera vrate i s tako vidljivom zahvalnošću oproste od kluba, suigrača, trenera. Bez dvojbe, dobri moj Emiliano Sala je najteža stvar koja me pogodila”, dodao je Vaha tada.

Koliko je veselja Sala pokazivao na terenu i koliko je boli donijela njegova smrt, približio je jedan video s njegovim posljednjim golom u dresu Nantesa i u životu, a zatim s prikazom prizora kako se za njime tuguje za vrijeme domaće utakmice protiv Saint Etiennea, uključujući i Halilhodžićeve suze. Video je bio objavljen u siječnju, kada se bližilo četiri godine od tragedije argentinskog nogometaša.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli O Ƨ C ム Я ♛! (@foryoupageses)

Tragedijom se kasnije bavila istraga, a ona je dovela do otkrića do tada nepoznatog detalja prije pada aviona kojim je upravljao pilot David Ibbotson. I pilot je smrtno stradao, barem po svemu sudeći, jer do završetka istrage njegovo tijelo nije bilo pronađeno, za razliku od Salinog.

Istražitelji otkrili – gušenje

Kako su približili istražitelji, prije udara u padu aviona koji je izazvao smrt argentinskog nogometaša, u njegovu organizmu bili su tragovi ugljičnog monoksida za koje se pretpostavlja da su uzrokovali trovanje do razine gubitka svijesti. Objašnjeno je da se to dogodilo zbog kvara u ispušnom sustavu aviona, a slijedio je kobni pad.

Nakon što se tužna vijest raširila, u prvoj domaćoj utakmici odjeknulo je i kako je Nantesova momčad okupljena oplakivala Salu, prije nego je među njih došao Vahid Halilhodžić i uzeo riječ usred boli koju je kasnije opisao kao posebno tešku…